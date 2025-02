Το βράδυ της Τρίτης (11/2) η Αίτνα στη Σικελία εξερράγη χαρίζοντας μοναδικές εικόνες.

Συγκεκριμένα η μικρή έκρηξη σημειώθηκε στον κρατήρα της Bocca Nuova. Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν βλέπουμε τη λάβα να ρέει πάνω από την καλυμμένη με χιόνι κορυφή του ηφαιστείου.

Η Αίτνα είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, με τις εκρήξεις της να ξεκινούν περίπου πριν από 500.000 χρόνια. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ηφαίστειο παγκοσμίως, με ύψος περίπου 3.329 μέτρα.

VIDEO: Lava flows from Mount Etna in southern Italy during a night-time eruption. Explosions and ash emissions from the volcano have increased, primarily from the summit craters. pic.twitter.com/a141pep6tw

Video taken in the last couple of days. pic.twitter.com/JQUv8wRVF9

Η Αίτνα βρίσκεται στη Σικελία της Ιταλίας και συγκεκριμένα κοντά στην πόλη Κατάνια.

❗🌋🇮🇹 – Mount Etna, Europe’s highest volcano, erupted explosively on February 12, 2025, at 9:30 UTC, leading to a change in the Aviation Color Code from Orange to Red.

This latest eruption follows a period of variable degassing activity, with the last significant lava event… pic.twitter.com/EBD2oKO1EH

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 12, 2025