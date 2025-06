Εντυπωσιακές εικόνες έρχονται από τη Χαβάη, καθώς το ηφαίστειο Κίλαουεα εξερράγη για ακόμη μία φορά. Η λάβα εκτοξεύθηκε σε ύψος 300 μέτρων, δημιουργώντας ένα καθηλωτικό φυσικό θέαμα.

Σύμφωνα με το CBS News, που επικαλείται το Hawaiian Volcano Observatory, η νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα ξεκίνησε στις 11:30 το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα). Αρχικά ήταν περιορισμένη και ήπια, αλλά στη συνέχεια εντάθηκε σημαντικά, με εντυπωσιακές εκτοξεύσεις λάβας.

Στις 1:40 τα ξημερώματα της Παρασκευής, η λάβα που εκτοξεύτηκε από τον βόρειο κρατήρα ξεπέρασε σε ύψος τα 300 μέτρα, ενώ λίγο αργότερα, στις 1:55 π.μ., συνέχισε να φτάνει σε ύψος περίπου 243 μέτρων.

Παράλληλα, ένα ηφαιστειακό σύννεφο ανυψώθηκε σε ύψος 4.572 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του ουρανού.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για την 26η καταγεγραμμένη έκρηξη του Κίλαουεα από τον Δεκέμβριο του 2024, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχή και αυξημένη δραστηριότητα του ηφαιστείου.

Δείτε βίντεο με τη νέα έκρηξη του Κιλαουέα

Aaaaand she’s off 💃💃💃 Fountaining has begun at Kilauea. Always a wonderful show 🥰 Episode 26 of the ongoing eruption. pic.twitter.com/yu7Mzpj3dn — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 20, 2025

Meanwhile In Hawaii, June 20, 2025

Kilauea Volcano Erupts Again 🌋 pic.twitter.com/p4k0SkfZu3 — ꧁ Phaistos ꧂ (@1821_crying) June 21, 2025

Exoplanet…

Kilauea is erupting again on the Big Island of Hawaii.

By BoysenberryOk5580 pic.twitter.com/ZhuAlYOBlc — Black Hole (@konstructivizm) June 21, 2025

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη και μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους ηφαιστειολόγους που είναι σε θέση να μελετήσουν από κοντά τις αποκλειστικά μη-βίαιες διαχυτικές εκρήξεις.

Το ηφαίστειο βρίσκεται κατά μήκος της νοτιοανατολικής ακτής της Χαβάης, έχει ηλικία μεταξύ 210.000 και 280.000 ετών και αναδύθηκε πάνω από το επίπεδο της θάλασσας πριν από περίπου 100.000 χρόνια. Όπως όλα τα ηφαίστεια της Χαβάης, σχηματίστηκε καθώς η τεκτονική πλάκα του Ειρηνικού μετακινήθηκε πάνω από το θερμό σημείο της Χαβάης στον υποκείμενο μανδύα της Γης.