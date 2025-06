Το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι στην ανατολική Ινδονησία εξερράγη , εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος περίπου 11 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ηφαιστειολογική υπηρεσία της χώρας, με τις αρχές να θέτουν τη χώρα σε συναγερμό στο υψηλότερο επίπεδο, σύμφωνα με το Reuters.

Η έκρηξη του Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι στο τουριστικό νησί Φλόρες, ώθησε μάλιστα τις αρχές να εκδώσουν προειδοποίηση για πιθανές ροές λάβας σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων.

BREAKING: Mount Lewotobi Laki-laki in Indonesia has erupted 🌋 «There was an eruption of Mount Lewotobi Laki-laki on Tuesday, June 17, 2025, at 17:35 WITA with an observed ash column height of ± 10,000 m above the peak (± 11,584 m above sea level),» said the Volcano Observation… pic.twitter.com/lpWZnHQwk1 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 17, 2025

Εικόνες που μοιράστηκε η ηφαιστειολογική υπηρεσία της χώρας την Τρίτη έδειξαν ένα πορτοκαλί σύννεφο τέφρας σε σχήμα μανιταριού να καταπίνει ένα κοντινό χωριό, ενώ ζητήθηκε από κατοίκους και τουρίστες να μην πλησιάζουν σε ακτίνα τουλάχιστον επτά χιλιομέτρων και να φορούν προστατευτικές μάσκες.

Lewotobi Laki-Laki about an hour ago. Looks like it’s still erupting… pic.twitter.com/LJX0FLzxFt — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 17, 2025

Το ηφαίστειο προκάλεσε λίγες ακυρώσεις πτήσεων

Δεν είναι άμεσα σαφές αν υπήρξαν διαταραχές στις πτήσεις. Όταν υπήρξε έκρηξη του Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι τον Μάρτιο, οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν και να καθυστερήσουν πτήσεις προς το Μπαλί, συμπεριλαμβανομένης της αυστραλιανής Jetstar και της Qantas Airways .

Η ειδοποίηση του Παρατηρητηρίου Ηφαιστείου για την αεροπλοΐα έχει αυξηθεί στο κόκκινο επίπεδο, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, απαγορεύοντας στα αεροσκάφη να πετούν κάτω από τα 6.000 μέτρα στην περιοχή του ηφαιστείου. Τα αεροσκάφη θα πρέπει επίσης να παραμείνουν σε εγρήγορση για την παρουσία ηφαιστειακής τέφρας, η οποία μπορεί να διαταράξει τις πτήσεις.

VIDEO: 🇮🇩 Indonesia volcano spews colossal ash tower, alert level raised Mount Lewotobi Laki-Laki on the tourist island of Flores in eastern Indonesia erupted at 5:35 pm local time (0935 GMT) on Tuesday. There were no immediate reports of damage or casualties pic.twitter.com/kXjeBWF62V — AFP News Agency (@AFP) June 17, 2025

Το Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι είχε ενεργοποιηθεί ξανά τον περασμένο Νοέμβριο και προκάλεσε τον θάνατο 9 ατόμων. Η Ινδονησία βρίσκεται στον «Δακτύλιο (ή Δαχτυλίδι) της Φωτιάς του Ειρηνικού», μια περιοχή υψηλής σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας πάνω σε πολλές τεκτονικές πλάκες.