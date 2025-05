Το ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία «ξύπνησε» ξανά, με μια ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε κατά τις νυχτερινές ώρες της Δευτέρας (12/5), εκτοξεύοντας λάβα και τέφρα.

Η νέα δραστηριότητα ξεκίνησε από τον νοτιοανατολικό κρατήρα και συνοδεύτηκε από συχνές και έντονες εκρήξεις, σύμφωνα με την Catania Today. Επιπλέον, απελευθερώθηκαν δύο ροές λάβας που κινήθηκαν προς τα νότια και τα ανατολικά, ενώ παρατηρήθηκε και σύννεφο τέφρας.

Η παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας ξεκίνησε στις 10:45 μ.μ., όταν καταγράφηκε ξαφνική πτώση στο μέσο πλάτος του ηφαιστειακού δονήματος. Οι τιμές του σεισμικού σήματος μειώθηκαν σημαντικά και παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα έως τις 3:15 π.μ. τα ξημερώματα της Τρίτης (13/5). Το επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας εντοπίζεται στον βορειοανατολικό κρατήρα, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.

