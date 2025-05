Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στο ηφαίστειο της Αίτνας, στη Σικελία, όπου σημειώθηκε νέα έκρηξη.

Την Τετάρτη (30/4), ο νοτιοανατολικός κρατήρας της Αίτνας εισήλθε σε μια νέα εκρηκτική φάση, με εκρήξεις, σύννεφα αερίου και τέφρας, ενώ οι ροές λάβας έφτασαν τα 200-300 μέτρα ύψος.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα παραμένει «σε υψηλό επίπεδο». Το ηφαιστειακό σύννεφο, που φτάνει τα 5.000 μέτρα (16.000 πόδια), και ο άνεμος που πνέει νοτιοδυτικά, δείχνουν ότι δεν θα επηρεαστεί η τοπική δραστηριότητα ή η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Vincenzo Bellini της Κατάνια, του πλησιέστερου αεροδρομίου στη νότια Σικελία. Περίπου 45 λεπτά πριν την έκρηξη του ηφαιστείου είχε καταγραφεί και σεισμική δόνηση.

Το μοντέλο πρόβλεψης, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας και Αστεροσκοπείο Αίτνας στην Κατάνια, συνεχίζει να δείχνει ότι οποιοδήποτε εκρηκτικό νέφος που θα παραχθεί από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα θα διασκορπιστεί προς νοτιοδυτική κατεύθυνση.

Η Αίτνα «ξύπνησε» και πάλι δύο μήνες μετά την τελευταία έκρηξη, που συνέβη στις 12 Φεβρουαρίου. Τότε, η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα, που διήρκεσε για μέρες και δημιούργησε μια ροή λάβας τριών χιλιομέτρων, ανάγκασε το κλείσιμο του εναέριου χώρου στην Κατάνια.

Mt Etna put on another incredible show last night 😍pic.twitter.com/AZmAzehU0G

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 30, 2025