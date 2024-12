Οι Αρχές του Εθνικού Πάρκου στη Χαβάη εξέδωσαν νέα προειδοποίηση σχετικά με το ενεργό ηφαίστειο Κιλαουέα, μετά από ένα σοκαριστικό περιστατικό ανήμερα των Χριστουγέννων, όπου ένα μικρό αγόρι παραλίγο να πέσει στον κρατήρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί απομακρύνθηκε από την οικογένειά του και έτρεξε προς την άκρη του γκρεμού.

«Η μητέρα του, ουρλιάζοντας, κατάφερε να το αρπάξει την τελευταία στιγμή, ενώ βρισκόταν μόλις 30 εκατοστά μακριά από μια μοιραία πτώση», αναφέρεται στην ανακοίνωση του πάρκου.

Το περιστατικό συνέβη σε μια απαγορευμένη περιοχή του πάρκου, όπου οικογένειες είχαν συγκεντρωθεί για να δουν την καλντέρα, τον μεγάλο κρατήρα του ηφαιστείου. Σύμφωνα με τις Αρχές, το αγόρι δεν θα είχε επιζήσει αν είχε πέσει.

Η δασοφύλακας Τζέσσικα Φερακάν, η οποία ήταν μάρτυρας στο περιστατικό, δήλωσε στο BBC ότι ελπίζει πως η δημοσιοποίηση του συμβάντος θα ευαισθητοποιήσει το κοινό και θα αποτρέψει μελλοντικούς κινδύνους.

«Όσοι αγνοούν τις προειδοποιήσεις και περνούν σε κλειστές περιοχές διακινδυνεύουν τη ζωή τους και των αγαπημένων τους. Ελπίζουμε ότι αυτό το περιστατικό θα αποτελέσει προειδοποίηση για όλους», τόνισε.

Miracle At Kilauea Volcano: Toddler Snatched From Brink Of 400-Ft Cliff https://t.co/G3XBmRBXNt #KilaueaVolcano pic.twitter.com/AlyBt5RB8e

Το ηφαίστειο Κιλαουέα «ξύπνησε» στις 23 Δεκεμβρίου, με πίδακες λάβας να εκτοξεύονται στον αέρα σε ύψος 80 μέτρων. Μικρότερες εκρήξεις συνεχίζονται σε απαγορευμένες ζώνες του πάρκου, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης, το οποίο εξέδωσε την τελευταία του ενημέρωση στις 29 Δεκεμβρίου.

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη και μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους ηφαιστειολόγους που είναι σε θέση να μελετήσουν από κοντά τις αποκλειστικά μη-βίαιες διαχυτικές εκρήξεις.

Το ηφαίστειο βρίσκεται κατά μήκος της νοτιοανατολικής ακτής της Χαβάης, έχει ηλικία μεταξύ 210.000 και 280.000 ετών και αναδύθηκε πάνω από το επίπεδο της θάλασσας πριν από περίπου 100.000 χρόνια. Όπως όλα τα ηφαίστεια της Χαβάης, σχηματίστηκε καθώς η τεκτονική πλάκα του Ειρηνικού μετακινήθηκε πάνω από το θερμό σημείο της Χαβάης στον υποκείμενο μανδύα της Γης.

Η τελευταία έκρηξη στο Κιλαουέα ήταν τον Ιούνιο του 2024 και διήρκεσε περίπου πέντε ημέρες. Το ηφαίστειο εξερράγη επίσης τον Σεπτέμβριο του 2023 και διήρκεσε μια εβδομάδα. Το 2019 μια σειρά από σεισμούς και μεγάλη έκρηξη στο Κιλαουέα οδήγησαν σε καταστροφές εκατοντάδων σπιτιών και επιχειρήσεων στη Χαβάη.

Short video of the current Kīlauea eruption from the west caldera wall. pic.twitter.com/A3kBpJTeUl

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 23, 2024