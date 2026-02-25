view
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
25 Φεβρουαρίου 2026, 08:15
Eνσωμάτωση

Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)

Εντυπωσιακές εικόνες στην Ουαλία καθώς ο Αμερικανός ράπερ Snoop Dogg επισκέφθηκε για πρώτη φορά το γήπεδο της Σουόνσι, μετά την απόφασή του να μπει στο ιδιοκτησιακό σχήμα της και γνώρισε την αποθέωση!

Πριν από λίγο διάστημα, ο Snoop Dogg αποφάσισε να αγοράσει ένα μέρος της Σουόνσι και να γίνει μέλος του ιδιοκτησιακού σχήματος του ουαλικού συλλόγου που αγωνίζεται στην Championship της Αγγλίας (14η θέση στη βαθμολογία).

Ως τώρα, ο διάσημος ράπερ δεν είχε εμφανιστεί μπροστά στο κοινό της ομάδας του στο Liberty Stadium, αποφασίζοντας να το κάνει τώρα στην αναμέτρηση με αντίπαλο την Πρέστον.

Ο 54χρονος καλλιτέχνης εμφανίστηκε ξαφνικά ντυμένος στα λευκά, με ένα μπουφάν, έναν σκούφο και από μέσα την εμφάνιση της ομάδας, τρελαίνοντας το κοινό που είχε βρεθεί μαζικά στις κερκίδες και τον αποθέωνε.

Πάντως ο Snoop Dogg δεν αποδείχθηκε γουρλής για τη Σουόνσι καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Πρέστον.

Δείτε το σχετικό βίντεο με τον Snoop Dogg

World
Δασμοί Τραμπ: Οι επιχειρηματίες που ελπίζουν σε επιστροφή θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ…

Δασμοί Τραμπ: Οι επιχειρηματίες που ελπίζουν σε επιστροφή θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ…

Business
Metlen: Στους τρεις κορυφαίους υποψήφιους για την Aluminium Dunkerque

Metlen: Στους τρεις κορυφαίους υποψήφιους για την Aluminium Dunkerque

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase
Champions League 25.02.26

Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase

To φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε, ωστόσο το τι θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν, θα κρίνει και αν θα επιστρέψουν απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη.

Σύνταξη
Euroleague 25.02.26

Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ

Ο Κόρι Τζόζεφ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ κόντρα στη Ζαλγκίρις και ο Αμερικανός μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάστασή του, δηλώνοντας πως νιώθει ακόμη καλύτερα απ’ ότι πριν τραυματιστεί.

Σύνταξη
Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια
Σοκ 25.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι στα Πατήσια όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια

Ο 70χρονος οδηγός που έβγαλε μαχαίρι στα Πατήσια νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό - Ο 51χρονος διανομέας κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια εντός της ημέρας

Σύνταξη
Αίγιο: «Σε σοκ τα παιδιά – Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο
Στο Αίγιο 25.02.26

«Σε σοκ τα παιδιά - Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» - Οργή συγγενών για τον 46χρονο δράστη

«Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά», λέει σοκαρισμένος ο πατέρας του ενός παιδιού που πυροβόλησε ο 46χρονος στο Αίγιο

Σύνταξη
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ
Δείτε βίντεο 25.02.26

«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα

Σύνταξη
Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια
Τι ισχυρίστηκε 24.02.26

Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια

Ο 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους στο Αίγιο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη - Κατά την αποχώρηση του από τα δικαστήρια, συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να του επιτεθούν

Σύνταξη
Στις φλόγες το Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο – Αιματηρά αντίποινα, στρατός στους δρόμους, φόβοι για ντόμινο βίας
Ωμή βία 24.02.26

Στις φλόγες το Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο – Αιματηρά αντίποινα, στρατός στους δρόμους, φόβοι για ντόμινο βίας

Υπό το φόβο νέων συγκρούσεων ζουν οι κάτοικοι στο Μεξικό μετά το πρωτοφανές κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του του βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Έβρος: Σοβαρά προβλήματα στο Σουφλί μετά τη θραύση αναχώματος – «Νέα δοκιμασία για τους αγρότες»
Πλημμύρες 24.02.26

Έβρος: Σοβαρά προβλήματα στο Σουφλί μετά τη θραύση αναχώματος – «Νέα δοκιμασία για τους αγρότες»

Η καταστροφή στο Σουφλί εκτιμάται ότι έχει ήδη επηρεάσει περισσότερα από 5.000 στρέμματα, με τις αγροτικές εκτάσεις να βρίσκονται κάτω από το νερό και τους παραγωγούς να βλέπουν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
Συναγερμός 24.02.26

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη - Το γκαζάκι έσκασε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας φθορές στη τζαμαρία και το στόρι του ισογείου

Σύνταξη
Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;
Next stop 23.02.26

Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;

Η Ύδρα ζει σε ρυθμούς Χόλιγουντ τις τελευταίες ημέρες, καθώς εκεί πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ με τίτλο The Riders. Ωστόσο, το νησί του Αργοσαρωνικού δεν θα είναι ο τελευταίος του σταθμός στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Χάος και βία στο Μεξικό μετά την εξόντωση του Ελ Μέντσο – Φωτιές, μπλόκα, ακυρώσεις πτήσεων, εγκλωβισμένοι τουρίστες
«Ολοκληρωτικός πόλεμος» 23.02.26

Χάος και βία στο Μεξικό μετά την εξόντωση του Ελ Μέντσο – Φωτιές, μπλόκα, ακυρώσεις πτήσεων, εγκλωβισμένοι τουρίστες

Στο χάος έχει βυθιστεί το Μεξικό μετά την εξόντωση του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» - Τα αντίποινα του οργανωμένου εγκλήματος δεν είναι απλώς κύμα βίας αλλά ολοκληρωτικός πόλεμος σύμφωνα με αναλυτές

Σύνταξη
Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου
Πολιτική προστασία 19.02.26

Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου

Η κήρυξη κρίθηκε επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών οι οποίες προέκυψαν από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Τήνου.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία
Έρευνες σε εξέλιξη 19.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Έπσταϊν έλαβαν σήμερα μια πρωτοφανή τροπή για τα βρετανικά χρονικά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Σύνταξη
Κορυδαλλός:Τι εξετάζουν οι αρχές για την έκρηξη χειροβομβίδας – Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα
Εικόνες 19.02.26

Έκρηξη χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό: Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δελφών και Πελοποννήσου στον Κορυδαλλό, όπου άγνωστος ή άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου

Σύνταξη
Λιακούλη: Η κυβέρνηση «φακελώνει» με πρόσχημα τη διαφθορά – Κόλαφος η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Βουλή 25.02.26

Λιακούλη: Η κυβέρνηση «φακελώνει» με πρόσχημα τη διαφθορά – Κόλαφος η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

«Το Δημόσιο ήδη καλείται από τη Δικαιοσύνη να αποζημιώσει τους απόδημους για την παραβίαση των δεδομένων τους και η ΝΔ έρχεται σήμερα να νομοθετήσει ένα μητρώο δήθεν για την παρακολούθηση της διαφθοράς», τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Ο Κάρολος Α’ δεν ήταν ο τελευταίος πριν τον Άντριου – 59 συλλήψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στη βρετανική ιστορία
Προδοσία, συνωμοσία, μαγεία 25.02.26

Ο Κάρολος Α’ δεν ήταν ο τελευταίος πριν τον Άντριου – 59 συλλήψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στη βρετανική ιστορία

Από τον Κάρολο Α΄ μέχρι τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, η ιστορία της βρετανικής μοναρχίας μετρά 59 συλλήψεις μελών της. Η πρόσφατη υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα λιγότερο γνωστό, αλλά υπαρκτό, μοτίβο κρίσεων στο Στέμμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μιανμάρ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της χώρας
«Αθώοι άμαχοι» 25.02.26

Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της Μιανμάρ

Ο στρατός της Μιανμάρ κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου κατά των αμάχων και διεξάγει επιδρομές με τα κινεζικής και ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροπλάνα του

Σύνταξη
Champions League 25.02.26

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα
Τα Νέα της Αγοράς 25.02.26

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα

Κάθε γουλιά του Ούζο Πλωμαρίου αποτελεί μια μικρή ιεροτελεστία, έναν τρόπο να μοιραζόμαστε στιγμές και να γιορτάζουμε τη ζωή με τους ανθρώπους μας

Σύνταξη
Τέμπη: Γενικός ξεσηκωμός το Σάββατο για τη «μαύρη» επέτειο – Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ με 24ωρη απεργία
Δικαίωση! 25.02.26

Γενικός ξεσηκωμός το Σάββατο για την επέτειο των Τεμπών - Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ με 24ωρη απεργία

«Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», αναφέρει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Σύνταξη
Βουλή: Κόντρα Φλωρίδη – Βελόπουλου για τη συμφωνία με Chevron με φόντο τον… Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Βουλή: Κόντρα Φλωρίδη – Βελόπουλου για τη συμφωνία με Chevron με φόντο τον… Σαμαρά

Στην τοποθέτησή του ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση «κουρελιάζει» στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με τον κ. Βελόπουλος να ζητά την ανακήρυξη ΑΟΖ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κικίλιας: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Κικίλιας: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει

«Είναι σημαντικό να υπάρχει λογοδοσία, να μπορούν οι πολίτες να βλέπουν τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», με αφορμή την παράδοση 5 ταχύπλοων στην Πυροσβεστική

Σύνταξη
Χαρίτσης από ΟΣΕ: Χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο, ασφαλή σιδηρόδρομο, το χρωστάμε στα θύματα των Τεμπών
Νέα Αριστερά 25.02.26

Χαρίτσης από ΟΣΕ: Χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο, ασφαλή σιδηρόδρομο, το χρωστάμε στα θύματα των Τεμπών

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών «η κατάσταση στον σιδηρόδρομο είναι ίδια και χειρότερη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 25.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να απομειώσει την αξία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Μητσοτάκης από τον πλημμυρισμένο Έβρο: Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα
Κάλλιο αργά 25.02.26

Μητσοτάκης από τον πλημμυρισμένο Έβρο: Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα

«Η δική μας δουλειά τώρα είναι να κάνουμε τα έργα υποδομής, όχι ως προς την προστασία από τις πλημμύρες, αυτό είναι άλλης τάξης θέμα, αλλά να σιγουρευτούμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε νερό το καλοκαίρι», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε τη δημοκρατική κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ για «παρεμπόδιση του έργου της ICE»
ΗΠΑ 25.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε τη δημοκρατική κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ για «παρεμπόδιση του έργου της ICE»

Η κυβέρνηση Τραμπ προσάπτει στην Σέριλ ότι υπέγραψε πριν από δύο εβδομάδες διάταγμα που απαγορεύει στους ομοσπονδιακούς πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) να προχωρούν σε συλλήψεις

Σύνταξη
“Lenovo Universe”: Ένα event που τα είχε όλα
Τα Νέα της Αγοράς 25.02.26

“Lenovo Universe”: Ένα event που τα είχε όλα

Με δυναμικές ομιλίες, διεθνείς συνεργασίες, Lenovo Awards και εμπειρίες υψηλής έντασης, η ετήσια εκδήλωση της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο έδειξε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται εργαλείο καθημερινής παραγωγικότητας και στρατηγικής ανάπτυξης

Σύνταξη
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 50.000 ελβετικά φράγκα για κάθε τραυματία επιζώντα
Κόσμος 25.02.26

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 50.000 ελβετικά φράγκα για κάθε τραυματία επιζώντα

Η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι θα καταβάλει εφάπαξ ποσό 50.000 ελβετικών φράγκων στους σοβαρά τραυματισμένους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Βοιωτία: Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο – Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας
Στη Βοιωτία 25.02.26

Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο - Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας

Ο ανήλικος βρισκόταν σε δρόμο της Οινόης στη Βοιωτία όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βγήκε εκτός δρόμου - Νσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σύνταξη
Βορίζια: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη – Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε
Αιματοκύλισμα στα Βορίζια 25.02.26

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη - Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε

Ο 48χρονος προφυλακισμένος διακρίνεται σε βίντεο δίπλα σε άνδρα που πυροβολεί στα Βορίζια - Ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε να αποτρέψει το κακό ενώ δήλωσε άγνοια για τα όπλα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ
Euroleague 25.02.26

Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ

Ο Κόρι Τζόζεφ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ κόντρα στη Ζαλγκίρις και ο Αμερικανός μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάστασή του, δηλώνοντας πως νιώθει ακόμη καλύτερα απ’ ότι πριν τραυματιστεί.

Σύνταξη
Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση
Ξεκάθαρη θέση 25.02.26

Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και πρόεδρος της Berlinale, Βιμ Βέντερς, υποστήριξε ότι οι κινηματογραφιστές είναι «το αντίβαρο της πολιτικής». Ο μουσικός και τραγουδιστής Νικ Κέιβ στο blog του Red Hand Files έγραψε μια παθιασμένη απάντηση στα σχόλια του Βέντερς σχετικά με την πολιτική στην τέχνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος
Πολιτική προστασία 25.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος

Γ. Μώραλης: «Η στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Πολιτεία, τα Σώματα Ασφαλείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε κρίσης».

Σύνταξη
