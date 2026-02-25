Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)
Εντυπωσιακές εικόνες στην Ουαλία καθώς ο Αμερικανός ράπερ Snoop Dogg επισκέφθηκε για πρώτη φορά το γήπεδο της Σουόνσι, μετά την απόφασή του να μπει στο ιδιοκτησιακό σχήμα της και γνώρισε την αποθέωση!
Πριν από λίγο διάστημα, ο Snoop Dogg αποφάσισε να αγοράσει ένα μέρος της Σουόνσι και να γίνει μέλος του ιδιοκτησιακού σχήματος του ουαλικού συλλόγου που αγωνίζεται στην Championship της Αγγλίας (14η θέση στη βαθμολογία).
Ως τώρα, ο διάσημος ράπερ δεν είχε εμφανιστεί μπροστά στο κοινό της ομάδας του στο Liberty Stadium, αποφασίζοντας να το κάνει τώρα στην αναμέτρηση με αντίπαλο την Πρέστον.
Ο 54χρονος καλλιτέχνης εμφανίστηκε ξαφνικά ντυμένος στα λευκά, με ένα μπουφάν, έναν σκούφο και από μέσα την εμφάνιση της ομάδας, τρελαίνοντας το κοινό που είχε βρεθεί μαζικά στις κερκίδες και τον αποθέωνε.
Πάντως ο Snoop Dogg δεν αποδείχθηκε γουρλής για τη Σουόνσι καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Πρέστον.
Δείτε το σχετικό βίντεο με τον Snoop Dogg
Good night, Jack Army! 🐾 pic.twitter.com/vXanRNmndX
— Swansea City AFC (@SwansOfficial) February 24, 2026
🎤🐶 Snoop is in the house…
🏴 Swansea City have got a record crwod tonight as they welcome rapper and new club stakeholder Snoop Dogg to the Liberty Stadium.
Can’t believe this is real. But it is. pic.twitter.com/b13gJYmofS
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 24, 2026
Tuesday night under the lights with the Dogg 🐾 @SnoopDogg pic.twitter.com/pBBNJTt8bw
— Swansea City AFC (@SwansOfficial) February 24, 2026
🐾 @SnoopDogg is asking the Jack Army to join him in a pre-match towel twirl this evening 🙌
Fans are encouraged to be in their seats 20 minutes before kick-off, and to twirl the towels as Snoop walks on the pitch. pic.twitter.com/sr0z0m1J9B
— Swansea City AFC (@SwansOfficial) February 24, 2026
