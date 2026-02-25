Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)

Πριν από λίγο διάστημα, ο Snoop Dogg αποφάσισε να αγοράσει ένα μέρος της Σουόνσι και να γίνει μέλος του ιδιοκτησιακού σχήματος του ουαλικού συλλόγου που αγωνίζεται στην Championship της Αγγλίας (14η θέση στη βαθμολογία).

Ως τώρα, ο διάσημος ράπερ δεν είχε εμφανιστεί μπροστά στο κοινό της ομάδας του στο Liberty Stadium, αποφασίζοντας να το κάνει τώρα στην αναμέτρηση με αντίπαλο την Πρέστον.

Ο 54χρονος καλλιτέχνης εμφανίστηκε ξαφνικά ντυμένος στα λευκά, με ένα μπουφάν, έναν σκούφο και από μέσα την εμφάνιση της ομάδας, τρελαίνοντας το κοινό που είχε βρεθεί μαζικά στις κερκίδες και τον αποθέωνε.

Πάντως ο Snoop Dogg δεν αποδείχθηκε γουρλής για τη Σουόνσι καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Πρέστον.

Δείτε το σχετικό βίντεο με τον Snoop Dogg

Good night, Jack Army! 🐾 pic.twitter.com/vXanRNmndX — Swansea City AFC (@SwansOfficial) February 24, 2026

🎤🐶 Snoop is in the house… 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Swansea City have got a record crwod tonight as they welcome rapper and new club stakeholder Snoop Dogg to the Liberty Stadium. Can’t believe this is real. But it is. pic.twitter.com/b13gJYmofS — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 24, 2026

Tuesday night under the lights with the Dogg 🐾 @SnoopDogg pic.twitter.com/pBBNJTt8bw — Swansea City AFC (@SwansOfficial) February 24, 2026