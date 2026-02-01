«Έχασα την αγάπη της ζωής μου» – Η κόρη του Snoop Dogg ανακοινώνει τον θάνατο του 10 μηνών μωρού της

Η κόρη του Snoop Dogg, Κόρι Μπρόντους, ανακοίνωσε ότι η μικρή της κόρη, Κόντι Ντρέους, έφυγε από τη ζωή.

Η Κόρι, 26 ετών, μοιράστηκε την τραγική είδηση σε μια ανάρτηση στα story του Instagram της, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου. Η ανάρτηση περιείχε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της ίδιας να χαμογελάει κρατώντας το μωρό της. Έγραψε πάνω από τη φωτογραφία: «Τη Δευτέρα έχασα την αγάπη της ζωής μου. Την Κόντι μου» μαζί με ένα emoji με φτερά αγγέλου.

Η Κόντι πέρασε τελικά 10 μήνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών, με την Κόρι να μοιράζεται ότι τελικά μπόρεσε να φέρει το μωρό της στο σπίτι στις αρχές Ιανουαρίου

Το αντίο του πατέρα της Κόντι

Ο αρραβωνιαστικός της Κόρι, Γουέιν Ντιους, μοιράστηκε επίσης μια σειρά φωτογραφιών στα δικά του story του Instagram.

«Είμαι πολύ λυπημένος από τότε που με άφησες, Κόντι Ντρέους. Αλλά ξέρω ότι είσαι σε γαλήνη. Ο μπαμπάς θα σε αγαπάει για πάντα», έγραψε πάνω από μια φωτογραφία του να κρατάει την κόρη του.

«Μωρό μου», πρόσθεσε.

«Έκλαιγα και έκλαιγα»

Η Κόρι, η μικρότερη και μοναδική κόρη του Snoop, αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο Instagram τον Φεβρουάριο του 2025 ότι η Κόντι είχε γεννηθεί τρεις μήνες νωρίτερα.

«Η πριγκίπισσα έφτασε στους 6 μήνες», έγραψε στην ανακοίνωση γέννησης, η οποία περιλάμβανε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του ποδιού του μωρού.

Πρόσθεσε: «Έκλαιγα και έκλαιγα, σύγκρινα και σύγκρινα, κατηγορώντας τον εαυτό μου που δεν ήμουν σε θέση να της δώσω όλα όσα χρειαζόταν. Αλλά ό,τι και να γίνει, ο Θεός μου δείχνει πάντα ότι είμαι παιδί Του!».

«Το κοριτσάκι γεννήθηκε σήμερα στις 25 εβδομάδες και είναι τέλειο!» συνέχισε. «Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου που με έφερες μέχρι εδώ, παρά τις συνεχείς αντιξοότητες που αντιμετωπίζω»

Σε μια άλλη ανάρτηση την ίδια μέρα, η Κόρι αποκάλυψε ότι γέννησε το μωρό με καισαρική τομή, αφού οι γιατροί της είπαν ότι είχε αναπτύξει το σύνδρομο HELLP, που σημαίνει αιμόλυση (η διαδικασία καταστροφής των ερυθρών αιμοσφαιρίων), αυξημένα ηπατικά ένζυμα και χαμηλά αιμοπετάλια.

«Μια εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου»

Η Κόντι πέρασε τελικά 10 μήνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών, με την Κόρι να μοιράζεται ότι τελικά μπόρεσε να φέρει το μωρό της στο σπίτι στις αρχές Ιανουαρίου.

«Είναι σπίτι» έγραψε σε μια ανάρτηση στο Instagram στις 6 Ιανουαρίου, στην οποία εμφανίζεται μαζί με την Κόντι να αγκαλιάζονται στο κρεβάτι της. «Σας ευχαριστώ για κάθε προσευχή, κάθε μήνυμα, κάθε σταγόνα αγάπης. Ο Θεός τα άκουσε όλα».

Η Κόρι ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι ήταν έγκυος τον Δεκέμβριο του 2024. «Το έμαθα στις 28 Οκτωβρίου», είπε μιλώντας στο E! News.

«Είναι μια εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου και οι γιατροί ήταν αρχικά πολύ ανήσυχοι για μένα και το μωρό, αλλά ο Θεός με προστατεύει» πρόσθεσε τότε.

*Mε στοιχεία από people.com