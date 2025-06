Ο Snoop Dogg γιορτάζει την επέτειο του με την αγαπημένη του, Shante – «28 χρόνια και συνεχίζουμε»

Ο Snoop Dogg και η Shante Broadus γιορτάζουν περισσότερες από δύο δεκαετίες κοινής ζωής.

Ένεκα της επετείου, ο Snoop μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram που περιείχε μια φωτογραφία του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί. Ο ράπερ κράτησε τη λεζάντα του βραχεία και χαριτωμένη, κάνοντας tag το την σύζυγο του και προσθέτοντας ένα μπλε emoji καρδιάς.

Αργότερα, κοινοποίησε ένα βίντεο με την αγαπημένη του, το οποίο περιελάμβανε φωτογραφίες και με άλλα μέλη της οικογένειας τους.

Η Broadus, από την πλευρά της, δημοσίευσε ένα καρουζέλ από φωτογραφίες του ζευγαριού στο Instagram – συμπεριλαμβανομένου ενός στιγμιότυπου από τις πρώτες μέρες της σχέσης τους.

«Happy Anniversary @snoopdogg Thank You For All You Do #28», έγραψε στη λεζάντα της.

Κρατάει χρόνια, αυτή η κολόνια

Ο Snoop και η Broadus γνωρίστηκαν όταν ήταν έφηβοι, καθώς φοιτούσαν και οι δύο στο Long Beach Polytechnic High School στην Καλιφόρνια.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Ιούνιο του 1997 στο ξενοδοχείο Ritz Carlton στη Marina Del Rey της Καλιφόρνια. Ο Snoop και η Broadus χώρισαν για λίγο το 2004, αλλά αργότερα ανανέωσαν τους όρκους τους το 2008.

Μιλώντας στο περιοδικό People πέρυσι, ο Snoop ανέφερε για τη σύζυγό του: «Με καταλαβαίνει. Είναι σπουδαία μητέρα, τρομερή γιαγιά, εξαιρετική σύζυγος και σπουδαία φίλη. Με τα χρόνια έχει μεγαλώσει μαζί μου, ώστε να ξέρει τι κάνω και πώς το κάνω και να μου δίνει τον χώρο για να το κάνω. Τα πράγματα στα οποία με βοήθησε είναι η υπομονή, το να καταλαβαίνω τι είναι οικογένεια, να βρίσκω χρόνο για την οικογένεια και να μην βρίσκω δικαιολογίες».

Όσο για το τι προσφέρει στη σχέση, ο Snoop είπε: «Είμαι ένας σύζυγος που αγαπάει, φροντίζει και προσφέρει. Η γυναίκα μου δεν έχει δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή της».

*Με πληροφορίες από: People