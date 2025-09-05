Διδάξτε με, δεν είμαι τέλειος: Η απάντηση του Snoop Dogg στα «πυρά» για τα ομοφοβικά σχόλιά του στην ταινία Lightyear

Ο Snoop Dogg βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής μετά από σχόλια που έκανε για την ταινία κινουμένων σχεδίων Lightyear της Pixar, όπου εμφανίζεται μια οικογένεια ομοφυλόφιλων με παιδί. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast «It’s Giving», ο ράπερ αποκάλυψε ότι ο 6χρονος εγγονός του τον ρώτησε: «Πώς έκανε παιδί μια γυναίκα με μια άλλη γυναίκα;» και πως δεν ήξερε πώς να του απαντήσει. «Φοβάμαι να πάω σινεμά», είχε σχολιάσει. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να τον κατηγορούν για άγνοια και έλλειψη σεβασμού απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Η απάντηση του ράπερ

Η αντίδραση δεν άργησε να έρθει. Ο Snoop Dogg, μέσω ενός σχολίου του στο Instagram, θέλησε να δώσει διευκρινίσεις και να ζητήσει συγγνώμη. «Όλοι οι γκέι φίλοι μου μού τηλεφώνησαν με αγάπη. Συγγνώμη που δεν ήξερα πώς να απαντήσω σε έναν 6χρονο… Διδάξτε με να μάθω, δεν είμαι τέλειος», έγραψε, παραδεχόμενος ότι βρέθηκε απροετοίμαστος.

Το εν λόγω σχόλιο ο ράπερ το έκανε σε βίντεο της τρανς τηλεοπτική σταρ Ts Madison στον λογαριασμό hollywoodunlocked η οποία σχολίασε ότι ο Snoop Dogg έχει παρουσιάσει στα δικά του μουσικά βίντεο γυναίκες να φιλιούνται, επισημαίνοντας την αντίφαση και τονίζοντας την ανάγκη να υπάρχει συνέπεια και ανοιχτή συζήτηση για την εκπροσώπηση. Από την πλευρά της, η σεναριογράφος Λόρεν Γκάντερσον, που συμμετείχε στη δημιουργία του Lightyear, υπερασπίστηκε την επιλογή της Pixar, υπογραμμίζοντας πως ακόμα και μια φευγαλέα σκηνή μπορεί να έχει μεγάλη σημασία για την ορατότητα και την ενδυνάμωση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η συζήτηση γύρω από το Lightyear δεν είναι καινούργια. Η ταινία είχε αρχικά «λογοκριθεί» με την αφαίρεση του φιλιού, αλλά μετά από έντονες αντιδράσεις εντός της Disney και της Pixar, το στιγμιότυπο επανήλθε. Παράλληλα, σύμφωνα με το Euronews, η ταινία απαγορεύτηκε σε 14 χώρες λόγω αυτής της σκηνής, γεγονός που κατέδειξε πόσο φορτισμένο είναι το ζήτημα της queer εκπροσώπησης στον παιδικό κινηματογράφο.