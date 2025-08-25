Ο Snoop Dogg δεν θέλει άλλους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες στις παιδικές ταινίες – «Φοβάμαι να πάω σινεμά»

Ο Snoop Dogg λέει ότι «φοβάται να πάει στο σινεμά» λόγω της αυξανόμενης, κατά την άποψη του, εκπροσώπησης των ΛΟΑΤΚΙ+ στις παιδικές ταινίες.

Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast It’s Giving, ο ράπερ ανέφερε ότι πήγε τον εγγονό του να δει την ταινία Lightyear του 2022 και σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε ότι μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας κινουμένων σχεδίων έχει δύο μητέρες. «Λοιπόν, ο εγγονός μου, στη μέση της ταινίας, λέει: ‘Παππού Snoop; Πώς έκανε μωρό με μια γυναίκα; Είναι γυναίκα!’».

Ο Snoop θυμήθηκε ότι σκέφτηκε: «Ω, σκατ@, δεν ήρθα για αυτό. Ήρθα απλά για να δω την καταραμένη ταινία». Αλλά ο εγγονός του επέμεινε, ρωτώντας: «Μόλις είπαν αυτές οι δύο έκαναν ένα μωρό — και οι δύο είναι γυναίκες. Πώς έκαναν μωρό;».

Ο ράπερ σκέφτηκε ότι η εμπειρία «με τάραξε. Φοβάμαι να πάω σινεμά. Με βάζετε σε μια κατάσταση για την οποία δεν έχω απάντηση».

«Με ξάφνιασε. Σκέφτηκα: ‘Σε ποιο σημείο της ταινίας έγινε αυτό;’», συνέχισε ο Snoop. Ο ράπερ εξήγησε την επιφυλακτικότητά του απέναντι στην εκπροσώπηση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε ταινίες όπως το Lightyear, λέγοντας: «Αυτά είναι παιδιά. Πρέπει να το δείξουμε σε αυτή την ηλικία; Θα κάνουν ερωτήσεις. Δεν έχω την απάντηση».

Τα σχόλια του 53χρονου ράπερ, οδήγησαν σε εκκλήσεις για την αντικατάστασή του ως κεντρικού καλλιτέχνη στον επερχόμενο τελικό του Αυστραλιανού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Υπενθυμίζεται ότι ο ράπερ έχει επικριθεί στο παρελθόν για ομοφοβικές και τρανσφοβικές δηλώσεις, όπως το να αποκαλέσει την Κέιτλιν Τζένερ «επιστημονικό πείραμα».

Η ταινία, οι αντιδράσεις και οι εργαζόμενοι της Pixar

Το Lightyear αφηγείται την ιστορία της προέλευσης του διάσημου διαστημικού ειδώλου από τη σειρά Toy Story, με τη φωνή του Κρις Έβανς. Η καλύτερη φίλη του Buzz Lightyear στην ταινία, η Alisha Hawthorne (με τη φωνή της Ούζο Αντούμπα), καταλήγει να εγκαταλειφθεί σε έναν άγνωστο πλανήτη μαζί με άλλα μέλη του πληρώματος, όπου σε ένα από τα ενσταντανέ της την βλέπουμε να παντρεύεται και να μεγαλώνει ένα παιδί με τη σύντροφό της Kiko.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε αντιδράσεις πριν ακόμη από την κυκλοφορία της ταινίας, όχι μόνο επειδή είναι ο πρώτος εμφανής ΛΟΑΤΚ+ χαρακτήρας της Disney, αλλά και επειδή απεικονίζει το πρώτο φιλί μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Το φιλί παραλίγο να αφαιρεθεί από την κινηματογραφική έκδοση της ταινίας, αλλά οι εργαζόμενοι της Pixar, της θυγατρικής εταιρείας animation της House of Mouse, έδωσαν την δική τους μάχη για να επιστρέψει η σκηνή.

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly