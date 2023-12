Η Μάρθα Στιούαρτ λέει ότι ο Snoop Dogg εμφανίστηκε σε δείπνο με 7 σωματοφύλακες – «Έφαγαν τα πάντα»

Η Μάρθα Στιούαρτ είχε να ταΐσει πολλούς πεινασμένους επισκέπτες, χάρη στον Snoop Dogg. Η 82χρονη βασίλισσα του lifestyle αποκάλυψε στην εκπομπή «The Tonight Show with Jimmy Fallon» ότι κάλεσε τον ράπερ του «Drop It Like Its Hot» σε ένα δείπνο στο σπίτι της στο Bedford της Νέας Υόρκης μια φορά, αλλά έφαγε πολύ περισσότερο απ’ όσα περίμενε.

«Δεν άφησαν τίποτα για τους υπόλοιπους καλεσμένους»

«Ο Snoop Dogg, ήρθε για δείπνο και είπε: «Θα είμαι εκεί – (θα είμαστε) περίπου τρεις άντρες», είπε η Στιούαρτ στον οικοδεσπότη Jimmy Fallon.

«Ο Snoop είναι σαν μικρός μου αδερφός. Είχα τρία αδέρφια… Αλλά αυτός είναι κάτι σαν τέταρτος αδερφός»

Όπως ανέφερε, ο ράπερ της είχε πει ότι μόλις κατέβαιναν από το αεροπλάνο, αλλά θα περνούσαν από εκεί πριν πάνε στη Νέα Υόρκη, οπότε τους προσκάλεσε σε δείπνο.

«Και εμφανίστηκε μαζί με επτά σωματοφύλακες, που ονομάζονται Teeny και Tiny. Και ήταν όλοι τους περίπου 1,80 σε ύψος και έτρωγαν τα πάντα», θυμήθηκε. «Έφαγαν τα πάντα και δεν άφησαν τίποτα για τους υπόλοιπους καλεσμένους».

«Ναι, έχει συνεχώς λιγούρες», αστειεύτηκε ο Fallon

Η σταρ σημείωσε ότι στη συνέχεια αναγκάστηκε να «φτιάξει σάντουιτς με φυστίκια, βούτυρο και μαρμελάδα» για τους φίλους της ως εναλλακτική λύση, αφού το αρχικό σερβίρισμα που είχε ετοιμάσει είχε εξαφανιστεί. Ωστόσο, φαίνεται ότι η Στιούαρτ δεν κρατάει κακία, λέγοντας ότι το περιστατικό «ήταν τόσο αστείο».

«Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν σαν τη Μάρθα Στιούαρτ»

«Ω, αλλά έχετε τόσο καλή σχέση…», είπε ο Fallon για τη 15χρονη φιλία της με τον ράπερ.

«Είναι υπέροχος», τόνισε η ίδια και επιβεβαίωσε. «Ο Snoop είναι σαν μικρός μου αδερφός. Είχα τρία αδέρφια… Αλλά αυτός είναι κάτι σαν τέταρτος αδερφός».

Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια

Το διάσημο ντούο συναντήθηκε για πρώτη φορά το 2008, όταν ο Snoop συμμετείχε στην εκπομπή μαγειρικής της Στιούαρτ, The Martha Stewart Show, για να φτιάξει πουρέ πατάτας, και από τότε συνέχισαν να συνεργάζονται σε διάφορα πρότζεκτ, όπως η συνδιοργάνωση μιας εκπομπής μαγειρικής διασημοτήτων του VH1 με τίτλο Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party.

«Όταν συνεργάζεσαι με κάποιον σαν τον Snoop, είναι σαν να έχεις έναν βοηθό. Πόσο σπουδαίο είναι αυτό», δήλωσε στο παρελθόν η Στιούαρτ στο PEOPLE. «Αυτός είναι ο λόγος που όλοι οι κωμικοί έχουν βοηθούς και μπάντες, επειδή τους χαλαρώνει και τους αφήνει να είναι πιο ελεύθεροι. Ο Snoop είναι η ελευθερία μου».

Φαίνεται ότι και ο Snoop Dogg συμμερίζεται τα ίδια συναισθήματα, λέγοντας στο Rolling Stone το 2016: «Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν σαν τη Μάρθα Στιούαρτ. Όταν συναντιόμαστε, υπάρχει ένας φυσικός συνδυασμός αγάπης, ειρήνης και αρμονίας».

*Με πληροφορίες από People