Ο Snoop Dogg καπνίζει ένα τσιγάρο μετά το δείπνο με τον Don Cheadle αφού δήλωσε ότι κόβει το κάπνισμα

Ο 52χρονος σουπερστάρ της ραπ είχε απολαύσει ένα πλούσιο ιταλικό γεύμα στο Giorgio Baldi μαζί με τον διάσημο φίλο του, Don Cheadle. Ο Don και ο Dogg είναι φίλοι εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια από τη στιγμή που κέρδισαν έναν διαγωνισμό τσίλι αξίας 100 δολαρίων ενώ συμμετείχαν στην εκπομπή Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party του VH1 το 2018.

Ο Cheadle φορούσε ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν με ασορτί μπλουζάκι και τζιν, καθώς επίσης και ένα αστραφτερό λευκό ζευγάρι αθλητικά παπούτσια. Εν τω μεταξύ, ο επι δεκαέξι φορές υποψήφιος για Grammy έδειξε την αδυναμία του στην κάνναβη με ένα αστραφτερό πράσινο σακάκι, λευκό τζάκετ και αθλητικά παπούτσια, καθώς και τα ασορτί «Weed Hoodie» του Death Row AOP αξίας 88 δολαρίων και «Weed Joggers» αξίας 69 δολαρίων.

Την περασμένη Πέμπτη, ο Snoop – ο οποίος μπορεί να καμαρώνει για τους 185,6 εκατ. followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – προέβη σε μια σοκαριστική, νηφάλια δήλωση, η οποία έγραφε: «Κόβω το κάπνισμα. Μετά από πολλή σκέψη και συζήτηση με την οικογένειά μου, πήρα την απόφαση να κόψω το κάπνισμα. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτική μου ζωή αυτή τη στιγμή».

Τη Δευτέρα, ο Dogg γνωστοποίησε ότι απλώς ήθελε να γίνει viral για να προωθήσει τη διαφημιστική καμπάνια για την περιορισμένη έκδοση «The Snoop Stove – Bonfire 2.0 + Stand» της Solo Stove αξίας 349,99 δολαρίων.

«Ξέρω τι σκέφτεστε: Snoop! Ο καπνός είναι κατά κάποιο τρόπο το όλο νόημα σου!» είπε ο γεννημένος στο Long Beach. «Αλλά εγώ τελείωσα με αυτό. Θα γίνω μη καπνιστής».

Την Πέμπτη, ο Snoop μοιράστηκε ένα βίντεο με τον εαυτό του να καπνίζει χαρούμενος ένα τσιγάρο και να χορεύει ακολουθώντας το τραγούδι Lagunas των Peso Pluma και Jasiel Nuñez του 2023, προτού πει στην κάμερα: «Χρόνια πολλά!».

Ο Dogg θα είναι ο επόμενος που θα είναι παραγωγός και θα πρωταγωνιστήσει ως Jaycen Jenning στην ποδοσφαιρική κωμωδία The Underdoggs του Charles Stone III – που θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 26 Ιανουαρίου – για λογαριασμό της Metro-Goldwyn-Mayer.

Ο ράπερ του That’s How We Ballin θα είναι επίσης παραγωγός και θα δώσει τη φωνή του Scratch στο πολυαναμενόμενο μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων Pierre the Pigeon-Hawk των John D. Eraklis και Tara Nicole Whitaker.

