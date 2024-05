Αρτέτα: «Ελπίζουμε ο Μόγιες και η Γουέστ Χαμ να μας βοηθήσουν να εκπληρώσουμε το όνειρό μας»

Η Άρσεναλ ελπίζει σε ένα… θαύμα την τελευταία αγωνιστική της Premier League, αφού οι «κανονιέρηδες» πρέπει να κερδίσουν την Έβερτον στο «Εmirates» και παράλληλα η Μάντσεστερ Σίτι να χάσει βαθμούς από την Γουέστ Χαμ την Κυριακή (19/5,18:00), προκειμένου να πάρι το πρωτάθλημα Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Αυτό, τουλάχιστον, υποστήριξε ο προπονητής των Λονδρέζων, Μικέλ Αρτέτα, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της 38ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, καθώς τόνισε πως ελπίζει τα «Σφυριά» να τους βοηθήσουν στην κούρσα του τίτλου και να πετύχουν το όνειρό τους, που δεν είναι άλλο από το να ανέβουν στην κορυφή.

«Ο Ντέιβιντ Μόγιες θα μπορούσε να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε το όνειρό μας και το προσωπικό μου όνειρο να κερδίσω την Premier League. Το μόνο πράγμα που συζητήσαμε είναι να δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να ζήσουμε μια όμορφη μέρα.

Είναι πιθανό, είναι ποδόσφαιρο. Πρέπει να παίξουμε όπως κάθε εβδομάδα. Πρέπει να κερδίσουμε και μετά ελπίζουμε η Γουέστ Χαμ να μας βοηθήσει να πετύχουμε το όνειρό μας. Αυτό το πρώτο μέρος είναι πάνω μας, είναι το μόνο πράγμα στο οποίο μπορούμε να επικεντρωθούμε. Πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι και ελπίζουμε να συμβεί κάτι όμορφο.

Βρισκόμαστε στην τελευταία μέρα της σεζόν παίζοντας για το τρόπαιο της Premier League, το οποίο δεν ήταν στο Emirates από τότε που χτίστηκε πριν από 20 χρόνια. Το τρόπαιο θα είναι εκεί, είναι δυνατό. Πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας και μετά να ελπίζουμε τι θα συμβεί. Ας ευχηθούμε να είναι έτσι».

