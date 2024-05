Οπαδοί της Άρσεναλ «επισκέφτηκαν» ξενοδοχείο που… δεν έμενε η αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι! (vid)

Απίστευτη γκάφα!

Οπαδοί της Άρσεναλ πήραν την απόφαση να… επισκεφτούν το ξενοδοχείο που έμενε η αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι για να ρίξουν βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, ούτως ώστε να κρατήσουν ξύπνιους τον Πεπ Γκουαρντιόλα και τους παίκτες του, εν όψει του αποψινού (14/5, 22:00) ματς με την Τότεναμ.

Έριξαν τα βεγγαλικά και τα συναφή αλλά… ξύπνιοι μόνο αυτοί έμειναν τελικά! Και αυτό διότι η Σίτι δεν είχε διανυκτερεύσει χθες το βράδυ σε αυτό το ξενοδοχείο, αφού αναμένεται η αποστολή της στο Λονδίνο αυθημερόν.

Arsenal fans set off fireworks outside the Manchester City hotel last night at 2am. 🎆 [@ultrasinuk]pic.twitter.com/RTFCdHwvmD

— Football Talk (@FootballTalkHQ) May 14, 2024