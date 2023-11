Snoop Dogg: Έκοψε το κάπνισμα και «έπληξε» την αγορά των προϊόντων κάνναβης

Ο Snoop Dogg ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κόβει το κάπνισμα κάτι που φέρεται να επηρέασε την αγορά των προϊόντων κάνναβης, καθώς οι τιμές των μετοχών πολλών εταιρειών υπέστησαν σημαντικό πλήγμα.

Η λατρεία του 52χρονου ράπερ για το συγκεκριμένο ναρκωτικό είναι γνωστή και η απόφασή του να σταματήσει το κάπνισμα προκάλεσε σοκ στους θαυμαστές του, καθώς η αγάπη του είχε επεκταθεί σε μία σειρά από επιχειρηματικές προσπάθειες στον χώρο της κάνναβης, όπως τα edibles (φαγώσιμα προϊόντα που περιέχουν κάνναβη), ποικιλίες από χόρτα καθώς και μια επιχείρηση ψηφιακών μέσων ενημέρωσης αφιερωμένη σε ειδήσεις που σχετίζονται με τη μαριχουάνα.

«Μετά από πολλή σκέψη και συζήτηση με την οικογένειά μου, αποφάσισα να κόψω το κάπνισμα. Παρακαλώ σεβαστείτε την ιδιωτική μου ζωή αυτή τη στιγμή», έγραψε στο Instagram και στο X, ο 52χρονος ράπερ.

Αυτό οδήγησε ορισμένους θαυμαστές να υποθέσουν ότι η ανάρτηση ήταν μέρος ενός κόλπου μάρκετινγκ για την εταιρεία προϊόντων κάνναβης του Snoop Dogg, «Leafs By Snoop». Αν και δεν διευκρίνισε ποια μορφή καπνίσματος σταματούσε ή ακόμη και αν το εννοούσε σοβαρά, οι μετοχές των εταιρειών προϊόντων κάνναβης επηρεάστηκαν σημαντικά την Πέμπτη.

Το Global X Cannabis ETF, το οποίο αποτελεί δεσμίδα διαφορετικών μετοχών στην αγορά κάνναβης, άνοιξε 1,5% χαμηλότερα σε σχέση με την Παρασκευή. Η Aurora Cannabis Inc., μια καναδική εταιρεία παραγωγής προϊόντων κάνναβης με άδεια, κινήθηκε επίσης αρχικά χαμηλότερα.

Οι μετοχές της Altria Group, ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εμπόρους καπνού, τσιγάρων και συναφών προϊόντων στον κόσμο, άνοιξαν επίσης με πτώση, διακόπτοντας ένα διήμερο με σερί κέρδη. Το 2019, απέκτησε μερίδιο 45% του μετοχικού κεφαλαίου της Cronos Group, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο σε προϊόντα κάνναβης.

Το αντίκτυπο που είχε στην αγορά κάνναβης η απόφαση του Snoop Dogg, δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τους χρήστες του X που σχολίασαν την είδηση.

«Ο Snoop Dogg κόβει το κάπνισμα, το 90% των μετοχών που σχετίζονται με την κάνναβη πέφτουν», έγραψε ένας χρήστης του X, μαζί με στιγμιότυπα οθόνης από την πτώση των μετοχών κάνναβης. «Οι μετοχές χόρτου πέφτουν κατακόρυφα λόγω της αποχώρησης του Snoop Dogg από το κάπνισμα», ανέφερε ένας άλλος.

cannabis stocks after snoop said he is quitting smoking. we’re living in a very strange world. pic.twitter.com/yLtqM5DMj2

— онур #StopErdogan (@thatisonur) November 17, 2023