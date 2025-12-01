Κολομβία: Το ηφαίστειο Πουρασέ βρυχάται και σκορπά τέφρα
Σε ανακοίνωσή της η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία (SGC) έκανε λόγο για βροχή τέφρας και έντονη οσμή θειαφιού σε αρκετές κοινότητες.
Το ηφαίστειο Πουρασέ, στον νότο της Κολομβίας, όπου το επίπεδο συναγερμού έχει αυξηθεί στο πορτοκαλί, εξαιτίας του αυξανόμενου κινδύνου έκρηξης, σκόρπισε τέφρα σε αρκετά χωριά, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία.
Το Πουρασέ, κάπου 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Μπογοτά, βρίσκεται κοντά στην πόλη Ποπαγιάν και συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά και επικίνδυνα ηφαίστεια της Κολομβίας.
Ενδεχόμενη έκρηξη στον κρατήρα, σε υψόμετρο κάπου 4.600 μέτρων, θα μπορούσε να απειλήσει την Ποπαγιάν, όπως και άλλες κοινότητες αυτοχθόνων και αγροτών.
El. Volcan purace. Ubicado en cauca colombia. Hizo ayer erupción. Dio. Avisó. A las 6: 34. Am. Están en alerta naranja. . ojalá. No se confien , como paso con el del nevado del Ruiz. Hace 40 años. Estar atentos pic.twitter.com/bZqBd9msrv
— Luis Leguizamon (@suareza1333) December 1, 2025
«Έπεσε λίγη τέφρα εδώ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρία Φερνάντα, πανεπιστημιακός στην Κοκονούκο, κοινότητα 8.000 κατοίκων ανάμεσα στον κρατήρα και την Ποπαγιάν.
Σύμφωνα με τον πυροσβέστη Χοσέ Κιντέρο, η δραστηριότητα στο Πουρασέ αυξήθηκε κι εκλύθηκαν νέφη αερίων και τέφρας σε ύψος 1.500 μέτρων από την κορυφή.
Η Μαρισόλ Αβιράμα, μέλος κοινότητας αυτοχθόνων στην Κοκονούκο, ανησυχεί για την έλλειψη ασφαλών τοποθεσιών όπου θα μπορούσε να καταφύγει αν εκραγεί το ηφαίστειο. «Αν εγκαταλείψουμε τη γη μας και τα σπίτια μας, όπου περ
