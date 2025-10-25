view
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
25.10.2025 | 20:00
Σύρος: Φωτιά στον ΧΥΤΑ – Πυκνοί καπνοί στην περιοχή
24.10.2025 | 16:03
Διαταραχή εξπρές με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30αρια
InView 25 Οκτωβρίου 2025 | 18:29
Μικρή έκρηξη στο ηφαίστειο Τάαλ στις Φιλιππίνες – Τimelapse δείχνει καπνό και τέφρα να υψώνονται στον ουρανό

Η έκρηξη έστειλε στήλες καπνού σε ύψος περίπου 1.200 μέτρων πάνω από τον κρατήρα, με το φαινόμενο να διαρκεί λίγα λεπτά.

Μια μικρής έντασης φρεατομαγματική έκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στον κύριο κρατήρα του ηφαιστείου Taal, στην επαρχία Μπατάνγκας του νησιού Λουζόν, στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με το Φιλιππινέζικο Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας (PHIVOLCS), η έκρηξη έστειλε στήλες καπνού σε ύψος περίπου 1.200 μέτρων πάνω από τον κρατήρα, με το φαινόμενο να διαρκεί λίγα λεπτά. Οι αρχές παρακολουθούν στενά τη δραστηριότητα, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί άμεση απειλή για τους κατοίκους της περιοχής.

Το ηφαίστειο Taal, ένα από τα πιο ενεργά της χώρας, βρίσκεται μέσα σε μια μεγάλη λίμνη — τη λίμνη Taal — δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό γεωλογικό τοπίο, αλλά και ένα επικίνδυνο περιβάλλον για τους γύρω οικισμούς. Στην ιστορία του έχει σημειώσει τουλάχιστον 30 καταγεγραμμένες εκρήξεις τα τελευταία 500 χρόνια. Η πιο πρόσφατη μεγάλη έκρηξη συνέβη τον Ιανουάριο του 2020, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις και επικάλυψη της περιοχής με στάχτη, που έφτασε μέχρι τη Μανίλα.

Το PHIVOLCS συνεχίζει να εκδίδει ενημερώσεις και έχει προειδοποιήσει για πιθανές νέες εκρήξεις, καθώς το ηφαίστειο παραμένει σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής. Οι κάτοικοι και οι τουρίστες έχουν κληθεί να αποφύγουν την είσοδο στο νησί του κρατήρα λόγω πιθανών αιφνίδιων εκρήξεων και εκπομπών τοξικών αερίων.

JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

Μαζί προσευχήθηκαν ο Πάπας Λέων και ο βασιλιάς Κάρολος στο Βατικανό [Φωτογραφίες και βίντεο]
Στην Καπέλα Σιξτίνα 23.10.25

Μαζί προσευχήθηκαν ο Πάπας Λέων και ο βασιλιάς Κάρολος στο Βατικανό [Φωτογραφίες και βίντεο]

Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε στο Βατικανό τον βασιλιά Κάρολο και την βασίλισσα Καμίλα, όπου πραγματοποίησαν από κοινού προσευχή, την πρώτη μετά ύστερα από το σχίσμα της Εκκλησίας της Αγγλίας από τη Ρώμη.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 συλληφθέντων – Έφτασαν στη ΓΑΔΑ
Παράνομες επιδοτήσεις 23.10.25 Upd: 10:57

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έφτασαν στην Αθήνα (βίντεο)

Οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι μετείχαν στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα - Θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη ΓΑΔΑ

Σύνταξη
Λισαβόνα: Η επίσημη αιτία της συντριβής του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους
Πορτογαλία 21.10.25

Γνωστοποιήθηκε η επίσημη αιτία της συντριβής του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους στη Λισαβόνα

Το επίσημο πόρισμα έγινε γνωστό από την τραγωδία στη Λισαβόνα, όπου τελεφερίκ συνετρίβη τον Σεπτέμβριο, με αποτέλσμα 16 άνθρωποι να πεθάνουν

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη
Δύο αποχαιρετισμοί 25.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέρασε πλέον στη στρατόσφαιρα, ως αστρόσκονη. Στο τελευταίο αντίο του εμβληματικού τραγουδοποιού οι επικήδειοι δύο καλλιτεχνών έκαναν τους πάντες να δακρύσουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%
Επταετής θητεία 25.10.25

Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%

Η ανεξάρτητη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία με πολύ μεγάλη διαφορά από την κύρια αντίπαλό της. Η Χέδερ Χάμφεϊς ήδη και ο πρωθυπουργός την συνεχάρησαν.

Σύνταξη
Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»
Ελλάδα 25.10.25

Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»

Για να ολοκληρωθεί ο πρώτος ανακριτικός κύκλος μένουν ακόμα δύο ομάδες που θα απολογηθούν αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα με κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο και καθολικό δικαίωμα», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος

LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Ατρόμητος για την 8η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 8η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1: Αντεξαν με 10 οι γηπεδούχοι, ας είναι καλά ο Ραμίρεζ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1: Αντεξαν με 10 οι γηπεδούχοι, ας είναι καλά ο Ραμίρεζ

Χωρίς νικητή (1-1) έληξε ο αγώνας Κηφισιά-Παναιτωλικός, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Μεγάλη ευκαιρία έχασαν οι φιλοξενούμενοι στις καθυστερήσεις όταν ο Αγκίρε νικήθηκε από τον Ραμίρεζ.

Σύνταξη
Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη
Γιώργος Παπαβασιλείου 25.10.25

Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου παραιτήθηκε μετά από μόλις 30 ώρες από διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη - Οι αναρτήσεις υπέρ Μητσοτάκη, Δημητριάδη, Ομάδας Αλήθειας που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους
Αναπάντητα ερωτήματα 25.10.25

Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους

Ο αιφνίδιος θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι εγείρει ερωτήματα με τα θολά σημεία να είναι πολλά - Το μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων για το μπαρ, τι είπε ο πατέρας της ανήλικης

Σύνταξη
Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας
Ερευνητικά έργα 25.10.25

Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας

Οι σύγχρονοι φτωχοί δεν θυμίζουν τον Γιάννη Αγιάννη στους «Αθλίους». Είναι οι άνθρωποι της διπλανής ή της δικής μας πόρτας. Νέες έρευνες καταγράφουν την κρυφή αστεγία και τις αόρατες ευαλωτότητες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του
Σημαντικό μέρος 25.10.25

Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του

Η οικογένεια του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη προχώρησε σε μια γενναιόδωρη δωρεά, ενισχύοντας τη διατήρηση της μνήμης του Ποντιακού, αλλά και όχι μόνο, Ελληνισμού

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Νάπολι – Ίντερ

LIVE: Νάπολι – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Νάπολι – Ίντερ για την 8η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του
Μήνας μέλιτος, τέλος 25.10.25

Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του

Ο αναρχοκαπιταλιστής Χαβιέρ Μιλέι με σκληρά μέτρα λιτότητας κατόρθωσε να δαμάσει τον πληθωρισμό στην Αργεντινή. Ωστόσο, η ευημερία που έχει υποσχεθεί δεν ήρθε και ίσως χάσει τον έλεγχο της Βουλής.

Σύνταξη
Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 25.10.25

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Αργά το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, προκλήθηκε έκρηξη από γκαζάκια, σε παράρτημα του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επί της Λ. Συγγρού - Τι αναφέρεται στην ανάληψη ευθύνης

Σύνταξη
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο