Χαβάη: «Ξύπνησε» ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα – Νέα «σιντριβάνια» λάβας
Οι επιστήμονες του USGS προβλέπουν πιθανή νέα έκρηξη μεταξύ 23 και 25 Νοεμβρίου – Σε επιφυλακή οι αρχές της Χαβάης
Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη βρίσκεται ξανά σε ενεργή φάση, καθώς από τις 22 Νοεμβρίου καταγράφονται επαναλαμβανόμενες υπερχειλίσεις λάβας που δείχνουν ότι η δραστηριότητά του παραμένει αυξημένη.
Τα πρόσφατα φαινόμενα ακολουθούν την έκρηξη της 9ης Νοεμβρίου και ενισχύουν την εκτίμηση ότι ο κύκλος αναταραχής του Κιλαουέα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Οι επιστήμονες του USGS παρακολουθούν στενά τη συνεχιζόμενη διόγκωση του ηφαιστείου και εκτιμούν ότι ένα ακόμη επεισόδιο εκτόξευσης λάβας — το 37ο στη σειρά — είναι πιθανό να σημειωθεί μεταξύ 23 και 25 Νοεμβρίου.
Οι μετρήσεις τους δείχνουν ότι η πίεση στο υπόγειο μαγματικό σύστημα αυξάνεται σταδιακά, στοιχείο που συνήθως προηγείται μιας νέας έκρηξης.
Οι αρχές της Χαβάης παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι ειδικοί τονίζουν ότι η κατάσταση εξελίσσεται διαρκώς και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση. Παρότι η δραστηριότητα δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε άμεσους κινδύνους για κατοικημένες περιοχές, η συμπεριφορά του Κιλαουέα δείχνει πως το ηφαίστειο διατηρεί υψηλή ενέργεια και μπορεί να παρουσιάσει νέες εκρήξεις ανά πάσα στιγμή.
