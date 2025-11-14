Ένα φλεγόμενο ηφαίστειο λάσπης εξερράγη στην κοινότητα Γουαντάν της κομητείας Πινγκτούνγκ γύρω στις 5 το πρωί της Τετάρτης και διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, προκαλώντας ροή λάσπης στα κοντινά χωράφια, όπως μεταδίδει το Taiwan News.

Η έκρηξη, που συνέβη μπροστά από το ναό Huangyuan, ήταν η δεύτερη φέτος. Το ηφαίστειο δημιούργησε πέντε οπές που έριχναν λάσπη και φλόγες ύψους έως και δύο μέτρων. Ο ηγούμενος του ναού Τσανγκ Πάο Χούι είπε ότι η τελευταία έκρηξη έλαβε χώρα πριν από έξι μήνες, σύμφωνα με το CNA.

The Wandan mud volcano in southern Taiwan erupted again yesterday (12/11/25)! The eruption occurred at 3 vents. Sadly one vent was under a house. This is its 11th eruption in the last ~3 years, most recently in June 2025.

Ο αρχηγός του χωριού Γουανέι, Τσεν Γου-Γι, δήλωσε ότι μετά την ενημέρωσή του για την έκρηξη, έφτασε γρήγορα στον τόπο του συμβάντος. Στη συνέχεια, συντόνισε τις προσπάθειες για την εκσκαφή καναλιών εκτροπής, προκειμένου να αποτραπεί η πλημμύρα των γύρω αγροτικών εκτάσεων από λάσπη.

A powerful mud eruption captured at Pingtung volcano

Τι είναι το ηφαίστειο λάσπης;

Τα ηφαίστεια λάσπης είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο που σχηματίζεται όταν υπόγεια αέρια υψηλής πίεσης, όπως το μεθάνιο, αναμιγνύονται με τα υπόγεια ύδατα και διαλύουν τον αργιλικό σχιστόλιθο, δημιουργώντας έναν πολτό που ωθείται στην επιφάνεια μέσω ρωγμών.

Wandan mud volcano in southern Taiwan erupted again on the 6th July. This is the 9th eruption of the mud volcano in the last two years. The eruption was from 4 different vents.

Αυτά τα σχηματισμοί μπορεί να ποικίλλουν σε μέγεθος, από μερικά μέτρα έως αρκετά χιλιόμετρα σε διάμετρο, και μπορούν να φτάσουν σε ύψος αρκετών εκατοντάδων μέτρων. Το ηφαίστειο λάσπης Γουαντάν, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα των δήμων Γουαντάν και Ξινγιουάν, έχει εκραγεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο από το 1988.

Αν και οι εκρήξεις είναι δύσκολο να προβλεφθούν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, συμβαίνουν συνήθως στο χωριό Γουανέι ή σε γειτονικές περιοχές.