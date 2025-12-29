Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη: Νεαροί πόζαραν ανενόχλητοι δίπλα στη λάβα
Η έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα εκτόξευσε καυτή λάβα σε ύψος 420 μέτρων, προκαλώντας εντυπωσιακές εικόνες.
- Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση
- Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη: Νεαροί πόζαραν ανενόχλητοι δίπλα στη λάβα
- Ζευγάρι παντρεύτηκε στο Περιστέρι… και η Ρία Ελληνίδου είχε δίπλα στην εκκλησία συναυλία
- Κλόντια Σίφερ: Αποχαιρετά την Μπαρντό με φωτογραφίες που μοιάζουν σαν 2 σταγόνες νερό
Οι υπεύθυνοι της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας έμειναν άφωνοι παρακολουθώντας ζωντανά τις κάμερες στο ηφαίστειο Κιλαουέα, στη Χαβάη όταν διαπίστωσαν ότι δύο νεαροί βρέθηκαν επικίνδυνα κοντά στη ρέουσα λάβα, ποζάροντας ανενόχλητοι μπροστά στον φακό.
Το περιστατικό καταγράφηκε στις 23 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια του «Επεισοδίου 39», ενός ισχυρού ηφαιστειακού επεισοδίου που διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες και ολοκληρώθηκε στις 24 Δεκεμβρίου. Την ίδια μέρα, η έκρηξη εκτόξευσε καυτή λάβα σε ύψος 420 μέτρων, προκαλώντας εντυπωσιακές εικόνες.
Two men were spotted walking dangerously close to Hawaii’s Kilauea volcano. In the video captured on Dec. 23, one can be seen gesturing to the webcam operated by the U.S. Geological Survey.
Locals say they have seen an uptick in people trespassing in areas closed to the public. pic.twitter.com/L7LJ6SRD2p
— ABC News (@ABC) December 29, 2025
Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι οι παραβιάσεις των αποκλεισμένων περιοχών αυξάνονται, παρά τον σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή των πολιτών. Οι κάτοικοι της Χαβάης ζητούν αυστηρότερους ελέγχους, καθώς το τελευταίο διάστημα η επικίνδυνη περιέργεια φαίνεται να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
- «Η ψυχή μου μού ζήτησε να το κάνω»: Ο ήρωας του Μπόνταϊ μιλά για τις δραματικές στιγμές της επίθεσης
- Ελληνική Κουζίνα: Το πρώτο τεύχος του 2026 έρχεται την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- Ψάχνεται για μεταγραφή ο Αρτέτα: «Χρειαζόμαστε 24-25 παίκτες κι έχουμε πολλούς τραυματίες»
- Έργο οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο. Άμφισσας – Δελφών
- Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές
- Νέα στοιχεία φέρνουν το σύμπαν πιο κοντά στη «Μεγάλη Σύνθλιψη» – Οι τελευταίες αναλύσεις για τη σκοτεινή ενέργεια
- Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου – Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα
- Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις