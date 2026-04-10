Για 44η φορά, το ηφαίστειο Κιλαουέα δείχνει εκ νέου τη δύναμή του. Από το πρωί της Πέμπτης οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Χαβάης έγιναν μάρτυρες εντυπωσιακών πιδάκων λάβας οι οποίοι ξεκίνησαν να εκτοξεύονται από τον νότιο κρατήρα του ηφαιστείου, με την λάβα να ρέει σταθερά προς τα χαμηλότερα σημεία.

Σύμφωνα με την United States Geological Survey (USGS), οι αισθητήρες κοντά στα εκρηκτικά στόμια δείχνουν ότι οι άνεμοι φυσούν από το νότο του ηφαιστειακού κρατήρα, γεγονός που ενδέχεται να μεταφέρει ηφαιστειακά αέρια και υλικά προς τον βόρειο χώρο της κορυφής. Βίντεο μάλιστα δείχνει τον νότιο κρατήρα «Halemaʻumaʻu» να εκτοξεύει μεγάλα σιντριβάνια λάβας.

Και ενώ οι εκτοξεύσεις συνεχίζονται και ενισχύονται, αυξάνεται ο κίνδυνος πτώσης τεφρών από τα σύννεφα ηφαιστειακής στάχτης και της λεγόμενης «Pele’s Hair», δηλαδή λεπτών ινών γυαλιού που σχηματίζονται κατά την έκρηξη και μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς σε ανθρώπους.

Τι είναι η ηφαιστειακή στάχτη γνωστή και ως «Pele’s Hair»

Η «Pele’s Hair» αποτελείται από συστάδες ινών βασάλτη – έκχυτο εκρηξιγενές πέτρωμα – που σχηματίζονται από ηφαιστειακό γυαλί, όταν η λάβα τεντώνεται σε λεπτές ίνες κατά την ψύξη της. Συνήθως δημιουργείται από πίδακες λάβας, καταρράκτες λάβας ή ισχυρές ροές λάβας. Το όνομά της προέρχεται από την Pele, τη θεά των ηφαιστείων στη Χαβάη.

Οι άνεμοι συχνά παρασύρουν τις λεπτές ίνες της ψηλά στον αέρα και σε περιοχές αρκετών χιλιομέτρων μακριά από τον ηφαιστειακό κρατήρα. Αυτές οι ίνες συχνά συγκεντρώνονται σε ψηλά σημεία, όπως κορυφές δέντρων, ραδιοφωνικές κεραίες και ηλεκτρικούς στύλους.

Δεν συνιστάται η επαφή με την «Pele’s Hair», καθώς είναι πολύ εύθραυστη και αιχμηρή, και μικρά θραύσματα μπορεί να εισέλθουν στο δέρμα. Η χρήση γαντιών είναι απαραίτητη κατά την εξέταση αυτών των υλικών.

Η «Pele’s Hair» μπορεί να εμφανίζεται παράλληλα με τις «Pele’s Tears» όπου πρόκειται για μικρά κομμάτια στερεοποιημένης λάβας που μοιάζουν με σταγόνες.

Έκλεισε το Hawaii Volcanoes National Park

Οι υπεύθυνοι του Hawaii Volcanoes National Park Service έκλεισαν την είσοδο του πάρκου για λόγους ασφάλειας, ενώ μέρος της Οδού 11 παραμένει κλειστό. Η λάβα αναμένεται να συνεχίσει να κατεβαίνει γρήγορα στις πλαγιές καθώς η έκρηξη ενισχύεται.

Η USGS τονίζει ότι η πορεία των πτώσεων τεφρών καθορίζεται από το συνδυασμό των δυναμικών των εκτοξεύσεων και των καιρικών συνθηκών, και προειδοποιεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο όπως το κατέγραψε το πρακτορείο Associated Press.