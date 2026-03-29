Το ηφαίστειο Σιβελούτς, ύψους 3.283 μέτρων, στην Καμτσάκα, ενεργοποιήθηκε την Κυριακή (29/3), θέτοντας σε συναγερμό την περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε η Ομάδα Αντιμετώπισης Ηφαιστειακών Εκρήξεων της περιοχής, η τέφρα έφτασε σε ύψος έως και 11.000 μέτρων.

Το σύννεφο που σχηματίστηκε κινήθηκε προς ανατολική κατεύθυνση, πάνω από τα νερά του Κόλπου Οζέρνι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο οικισμοί βρέθηκαν ακριβώς στην τροχιά του νέφους και δέχθηκαν την τέφρα.

Το περιστατικό δεν διατάραξε τον συνήθη ρυθμό ζωής των κατοίκων και δεν καταγράφηκαν κλήσεις στην αρμόδια υπηρεσία. Για την αεροπορία, το Σιβελούτς έχει πλέον «κόκκινο» κωδικό κινδύνου.

Η έκρηξη του ηφαίστειου Σιβελούτς

Shiveluch volcano erupted on Russia’s Kamchatka Peninsula, sending a massive ash plume around 10.5 to 11 km into the sky at 14:22 on March 29, 2026. pic.twitter.com/ragctFtDOD — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 29, 2026

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Διατίθεται απόθεμα μασκών, εάν χρειαστεί, θα τις παρέχουμε σε όλους», έγραψε στο κανάλι του στο Telegram ο κυβερνήτης της Επικράτειας της Καμτσάτκα Βλαντιμίρ Σολόντοφ.

Το ίδιο το ηφαίστειο, ηλικίας 60-70 χιλιάδων ετών, περιλαμβάνει το Old Sheveluch, μια αρχαία καλντέρα, και τον νεότερο ενεργό «συνονόματο», το Young Sheveluch.

Πριν από δύο εβδομάδες, το Σιβελούτς είχε ήδη δώσει προειδοποιητικά σημάδια. Τότε, η τέφρα εκτινάχθηκε σε ύψος οκτώ χιλιομέτρων και εκδόθηκε πορτοκαλί κωδικός κινδύνου για το ηφαίστειο.

Ένα σύννεφο τέφρας απλώθηκε προς τη Βερίγγειο Θάλασσα, αποτελώντας απειλή για τα αεροσκάφη. Στη συνέχεια, τουρίστες και κάτοικοι κλήθηκαν να μην πλησιάζουν την επικίνδυνη ζώνη.