Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι τη νύχτα της Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα, στις πρώτες συναλλαγές αφού ξανάνοιξαν οι αγορές (γράφημα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).

Η εξέλιξη έρχεται μερικές ώρες αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προχωρούν από σήμερα σε αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, ελλείψει συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του βαρελιού του WTI προς παράδοση τον Μάιο σημείωσε αύξηση 7%

Ενώ υποχώρησε περί τα 97 δολάρια στο τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση τον Μάιο σημείωσε αύξηση 7%.

Το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Ιούνιο, είχε φθάσει παράλληλα τα 101,80 δολάρια (+6,8%), όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Οι αγορές ενέργειας κινούνται πλέον με τον φόβο ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ξανά στο κατώφλι ενός σοκ αντίστοιχου με εκείνο της δεκαετίας του ’70.

Πίσω από τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών και την έντονη μεταβλητότητα των τελευταίων ημερών, κορυφαίοι αξιωματούχοι και τραπεζικά στελέχη παραδέχονται σε κλειστές συσκέψεις ότι το σενάριο ενός νέου «ενεργειακού επεισοδίου» δεν αποτελεί πλέον θεωρητική άσκηση, αλλά σοβαρή πιθανότητα.

Περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα κέντρα αποφάσεων οι συζητήσεις των τελευταίων ημερών έχουν μετατοπιστεί από την παρακολούθηση των τιμών στην αξιολόγηση των αντοχών της οικονομίας σε ένα παρατεταμένο σοκ κόστους. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν η άνοδος των τιμών στην ενέργεια μπορεί να συμπέσει με επιβράδυνση της ανάπτυξης, επαναφέροντας ένα περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού (περισσότερα εδώ).