Η αρχή του τέλους: Ο Βιν Ντίζελ αποκάλυψε τον τίτλο της τελευταίας Fast & Furious ταινίας

Ήταν Ιούνιος του 2001 όταν μια ταινία, που είχε όλα τα… προσόντα να γίνει η b movie της χρονιάς, έκανε την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες. Ποιος να το περίμενε ότι 25 χρόνια μετά, ο κόσμος του Fast & Furious θα ήταν ένα από τα πλέον επιτυχημένα κινηματογραφικά franchise, με τα 10 συν 1 φιλμ της σειράς να έχουν εισπράξεις άνω των 7 δισ. δολαρίων στο box office.

Η ιστορία που ξεκίνησε με μια συμμορία, έναν πράκτορα του FBI, πολλά supercars και εντυπωσιακές κόντρες στους δρόμους του Λος Άντζελες κατέληξε να γυρίζει όλο τον κόσμο, να προσελκύει σούπερ κακούς, εξελιγμένα πολεμικά όπλα και μάχες που κόβουν την ανάσα.

Ο Βιν Ντίζελ έγινε σταρ πρώτου μεγέθους, ο Πολ Γουόκερ μας έκανε να κλάψουμε με τον θάνατό του το 2013, σταρ της μεγάλης οθόνης (ανάμεσά τους ο Τζέισον Στέιθαμ, ο Ντουέιν Τζόνσον, η Έλεν Μίρεν, η Σαρλίζ Θερόν) προστέθηκαν στο καστ. Και πλέον ήρθε η αρχή του τέλους.

Όπως έκανε γνωστό ο 58χρονος ηθοποιός, με μια ανάρτησή του στα social media, το τελευταίο κομμάτι του επιτυχημένου franchise θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2028 και ο τίτλος του θα είναι Fast Forever.

«Κανείς δεν είπε ότι η διαδρομή θα είναι εύκολη, αλλά είναι η δική μας», έγραψε ο Βιν Ντίζελ και πρόσθεσε: «Μια διαδρομή που μας έχει καθορίσει και έχει γίνει η κληρονομιά μας… Και η κληρονομιά… διαρκεί για πάντα. 17 Μαρτίου 2028! Fast Forever».

Στην καρέκλα του σκηνοθέτη θα κάτσει για δεύτερη φορά -μετά το Fast X- ο Λουί Λετεριέ.

Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, ο ηθοποιός και παραγωγός σε δηλώσεις του στο Fuel Fest το περασμένο καλοκαίρι, τόνισε την πρόθεση της παραγωγής να αποτίσει φόρο τιμής στο ξεκίνημα του franchise. «Θέλουμε να επιστρέψουμε στην κουλτούρα του αυτοκινήτου και στους αγώνες δρόμου που καθόρισαν την αρχή μας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.