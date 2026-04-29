AS: «Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Βλαχοδήμο»

Σύμφωνα με την ισπανική AS ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου προκειμένου να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα κάτω από τα δοκάρια.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με τις πολύ καλές εμφανίσεις που κάνει στην Ανδαλουσία, παρά το γεγονός πως η ομάδα του δεν τα πηγαίνει καλά.

Τι λένε στην Ισπανία – Ο Παναθηναϊκός γερά για Βλαχοδήμο

Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, ο Έλληνας τερματοφύλακας παρότι έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να μείνει στην Ανδαλουσία και μετά το πέρας του δανεισμού του από τη Νιούκαστλ, ωστόσο αν η Σεβίλλη υποβιβαστεί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραμείνει λόγω υψηλού συμβολαίου.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, για τον διεθνή Έλληνα γκολκίπερ υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους μνηστήρες της ευρωπαϊκής αγοράς, με ομάδες από Αγγλία και Γερμανία να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.