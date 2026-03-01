sports betsson
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Ανοιχτό να συνεχίσει στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος: «H απόφαση θα παρθεί από τη Νιούκαστλ»
Ποδόσφαιρο 01 Μαρτίου 2026, 16:24

Ανοιχτό να συνεχίσει στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος: «H απόφαση θα παρθεί από τη Νιούκαστλ»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος εξέφρασε την ικανοποίησή του με όσα ζει στη Σεβίλλη, ωστόσο δήλωσε πως τα πάντα θα αποφασιστούν από τη Νιούκαστλ.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος μίλησε στην εφημερίδα ABC και ανέφερε ότι απολαμβάνει την εμπειρία του στην Ανδαλουσία με την φανέλα της Σεβίλλης στην οποία αγωνίζεται ως δανεικός από τη Νιούκαστλ.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει την θέληση να παραμείνει στην Ανδαλουσία, ωστόσο τόνισε πως η τελική απόφαση ανήκει στην αγγλική ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βλαχοδήμος:

«Περνάω πολύ καλά στη Σεβίλλη και χαίρομαι για κάθε λεπτό που βρίσκομαι στο γήπεδο με αυτή την ομάδα. Δουλεύω καθημερινά για να δίνω το μέγιστο.

Από την πρώτη ημέρα ένιωσα πως αυτή η ευκαιρία ήταν ευλογία. Ήθελα απλώς να ξαναβρώ ρυθμό και να προσφέρω ό,τι μπορώ. Η ζωή εδώ είναι όπως την είχα φανταστεί. Η Νιούκαστλ έχει τον τελευταίο λόγο. Δεν γνωρίζω τι αποφάσεις θα πάρουν. Το καλοκαίρι θα δείξει».

Headlines:
Ναυτιλία
Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Κόσμος
Το Ιράν θα συνεχίσει να χτυπάει σκληρά, διαμηνύει ο Πεζεσκιάν

Το Ιράν θα συνεχίσει να χτυπάει σκληρά, διαμηνύει ο Πεζεσκιάν

Αθλητική Ροή
LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι

LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Τσέλσι για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Super League 2 01.03.26

«Αγκαλιά» με την άνοδο η Καλαμάτα (2-0), ο Ολυμπιακός Β' «φρέναρε» τον Πανιώνιο! (2-1)

Η νίκη που πέτυχε η Καλαμάτα με 2-0 επί του Μαρκό στην έδρα της, σε συνδυασμό με την ήττα του Πανιωνίου με 2-1 από τον Ολυμπιακού Β' έχρισε φαβορί για την άνοδο στη Super League τη «Μαύρη Θύελλα».

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Βόλος – ΑΕΚ

LIVE: Βόλος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΑΕΚ για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Τότεναμ
Premier League 01.03.26

LIVE: Φούλαμ – Τότεναμ

LIVE: Φούλαμ - Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ - Τότεναμ για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 01.03.26

LIVE: Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπράιτον - Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον - Νότιγχαμ Φόρεστ για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 01.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Κρίσταλ Πάλας για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
Super League 01.03.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
Super League 2 01.03.26

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε μέσω live streaming από το MEGA News την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος για την 3η αγωνιστική των play offs της Super League 2.

Σύνταξη
Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης
AI 01.03.26

Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί ο φόβος μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα ο φόβος για την εργαλειοποίησή της από το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιβίωσής μας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του
Καταγγελίες 01.03.26

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του

Στο in και η πρόεδρος του Συλλόγου ΑμεΑ και φίλη της θανούσης: «Έγινε λάθος στο χειριστήριο - το ασθενοφόρο του αεροδρομίου δεν μας μετέφερε εκτός - το ΕΚΑΒ έκανε δύο ώρες να έρθει να μας πάρει - ήταν μία μαχήτρια της ζωής!»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ιράν: Δημοσιογράφος ξεσπά σε λυγμούς ανακοινώνοντας τον θάνατο του Χαμενεΐ [βίντεο]
«Ο ηγέτης και ιμάμης μας...» 01.03.26

Ιράν: Δημοσιογράφος ξεσπά σε λυγμούς ανακοινώνοντας τον θάνατο του Χαμενεΐ

«Ήπιε το γλυκό, αγνό ποτό του μαρτυρίου και εντάχθηκε στο Ανώτατο Ουράνιο Βασίλειο», λέει ο Ιρανός δημοσιογράφος, θρηνώντας για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Σύνταξη
The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής
Μαριχουάνα & αεροδρόμια 01.03.26

The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής

Το 1980, μέλος των Beatles συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Τόκιο για κατοχή μαριχουάνας και κρατήθηκε εννέα ημέρες, αντιμετωπίζοντας βαριά ποινή. Το περιστατικό προκάλεσε διεθνή θόρυβο και βαθιές συνέπειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Super League 2: Ο Ολυμπιακός Β’ «πλήγωσε» τον Πανιώνιο (2-1), φαβορί για την άνοδο η Καλαμάτα! (2-0)
Super League 2 01.03.26

«Αγκαλιά» με την άνοδο η Καλαμάτα (2-0), ο Ολυμπιακός Β' «φρέναρε» τον Πανιώνιο! (2-1)

Η νίκη που πέτυχε η Καλαμάτα με 2-0 επί του Μαρκό στην έδρα της, σε συνδυασμό με την ήττα του Πανιωνίου με 2-1 από τον Ολυμπιακού Β' έχρισε φαβορί για την άνοδο στη Super League τη «Μαύρη Θύελλα».

Σύνταξη
Νεκρός και ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, λένε τα ιρανικά ΜΜΕ
Μέση Ανατολή 01.03.26

Νεκρός και ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, λένε τα ιρανικά ΜΜΕ

Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ήταν επίσης από τους πιο σκληρούς επικριτές της Δύσης στο Ιράν. Όταν εξελέγη πρόεδρος δήλωσε ότι «η βελτίωση των σχέσεων του Ιράν με τη Δύση δεν είναι κάτι απαραίτητο».

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 01.03.26

Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον «εξαφανίστηκε» από το Χόλιγουντ επειδή διαδήλωσε για τη Γάζα
Λογοκρισία 01.03.26

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον «εξαφανίστηκε» από το Χόλιγουντ επειδή διαδήλωσε για τη Γάζα

«Απολύθηκα από το πρακτορείο μου, επειδή διαδήλωσα και μίλησα για τη Γάζα, ζητώντας κατάπαυση του πυρός», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της στα βραβεία Goya η Σούζαν Σάραντον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπαχρέιν: Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν ξενοδοχεία
Μπαχρέιν 01.03.26

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν ξενοδοχεία στη Μανάμα

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία της Μανάμα - Στο Αμάν η αμερικανική πρεσβεία καλεί το προσωπικό να αποφεύγει το κτίριό της λόγω κινδύνου επίθεσης

Σύνταξη
Pokémon, ετών 30: Πώς ένα παιχνίδι του 1996 ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων
Gotta catch ’em all 01.03.26

Pokémon, ετών 30: Πώς ένα παιχνίδι του 1996 ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων

Από τη συλλογή φανταστικών πλασμάτων στην ταξινόμηση πραγματικών ειδών, τα Pokémon αποδείχθηκαν για πολλούς ερευνητές η πρώτη τους επαφή με τη βιοποικιλότητα, την εξέλιξη και τη φυσική ιστορία — τρεις δεκαετίες μετά την εμφάνισή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
