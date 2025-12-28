«Το πλάνο που έχει η Σεβίλλη για να κρατήσει τον Βλαχοδήμο» (pic)

Το περασμένο καλοκαίρι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αποφάσισε να μετακομίσει στη Σεβίλλη αγωνιζόμενος ως δανεικός από τη Νιουκάστλ, η οποία δεν τον υπολόγιζε, θέλοντας να βρει χρόνο συμμετοχής στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας κατάφερε να πείσει άμεσα τον Αργεντίνο τεχνικό για τις ικανότητές του, κερδίζοντας έτσι μια θέση στο αρχικό σχήμα, πραγματοποιώντας μάλιστα εξαιρετικές εμφανίσεις στις περισσότερες αναμετρήσεις.

Δείτε την ανάρτηση για το μέλλον του Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη

Ο ίδιος ο παίκτης έχει εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει κάτοικος Ανδαλουσίας, ωστόσο δεν πρόκειται για μια εύκολη περίπτωση αφού τα οικονομικά της Σεβίλλης δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Πάντως, σύμφωνα με το «vamosmisevillafc» η διοίκηση του ισπανικού συλλόγου ήδη δουλεύει την υπόθεση, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά πως «Βλαχοδήμος και Σεβίλλη έχουν σχέδιο».