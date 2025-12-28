«Το πλάνο που έχει η Σεβίλλη για να κρατήσει τον Βλαχοδήμο» (pic)
Δημοσίευμα από την Ισπανία αναφέρει πως η Σεβίλλη δουλεύει ώστε να μπορέσει να κρατήσει τον Παναγιώτη Βλαχοδήμο στο ρόστερ της και τη νέα σεζόν.
Το περασμένο καλοκαίρι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αποφάσισε να μετακομίσει στη Σεβίλλη αγωνιζόμενος ως δανεικός από τη Νιουκάστλ, η οποία δεν τον υπολόγιζε, θέλοντας να βρει χρόνο συμμετοχής στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.
Ο Έλληνας τερματοφύλακας κατάφερε να πείσει άμεσα τον Αργεντίνο τεχνικό για τις ικανότητές του, κερδίζοντας έτσι μια θέση στο αρχικό σχήμα, πραγματοποιώντας μάλιστα εξαιρετικές εμφανίσεις στις περισσότερες αναμετρήσεις.
Δείτε την ανάρτηση για το μέλλον του Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη
🤫Vlachodimos y el Sevilla tienen un plan #SevillaFC #LaLigahttps://t.co/aZo9SNbbNf
— Vamos Mi Sevilla FC (@VMScom) December 27, 2025
Ο ίδιος ο παίκτης έχει εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει κάτοικος Ανδαλουσίας, ωστόσο δεν πρόκειται για μια εύκολη περίπτωση αφού τα οικονομικά της Σεβίλλης δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Πάντως, σύμφωνα με το «vamosmisevillafc» η διοίκηση του ισπανικού συλλόγου ήδη δουλεύει την υπόθεση, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά πως «Βλαχοδήμος και Σεβίλλη έχουν σχέδιο».
