Τεράστιες επεμβάσεις του Βλαχοδήμου – Αποβλήθηκε ο Μπακασέτας (vids)
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος κράτησε το 3-2 για την Εθνική με τρεις σπουδαίες επεμβάσεις, την ώρα που ο αρχηγός της Εθνικής αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη στο 84'.
Καταιγιστικός ήταν ο ρυθμός στο Ελλάδα – Σκωτία, με την Εθνική να αντέχει ως το φινάλε και να παίρνει τελικά τη νίκη, έστω κι αν αυτή δεν της πρόσφερε κάτι, έχοντας ήδη αποκλειστεί από τα τελικά του Μουντιάλ.
Για έρθει πάντως αυτή η νίκη, στο φινάλε χρειάστηκαν… ηρωικές άμυνες και μεγάλες επεμβάσεις του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Στο 79′ έπιασε ενστικτωδώς το σουτ του Κρίστι μετά από τραγικό λάθος του Κουλιεράκη και στο 79′ απέκρουσε και την τελική του ΜακΤόμινεϊ.
Στο 84′ η Εθνική έμεινε με 10 όταν ο Μπακασέτας είδε την δεύτερη κίτρινη για φάουλ στη μεσαία γραμμή. Λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα πάντως, ο γκολκίπερ της γαλανόλευκης χρειάστηκε να παρέμβει και πάλι για να κρατήσει το υπέρ της αποτέλεσμα…
Δείτε τις φάσεις…
