Προσβάσιμες παραλίες για όλους στον Δήμο Τήλου

Ο Δήμος Τήλου προχωρά σε μια ουσιαστική κίνηση έμπρακτης στήριξης προς πολίτες με κινητικά και άλλα προβλήματα στις παραλίες του νησιού, υλοποιώντας την πράξη:

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Τήλου».

Το έργο, σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση του Δήμου, περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, ειδικά σχεδιασμένων για άτομα με κινητικές δυσκολίες, καθώς και πλήρεις υποδομές υποστήριξης.

Τι περιλαμβάνει η παρέμβαση:

Συστήματα ασφαλούς ολίσθησης για αυτόνομη είσοδο και έξοδο από τη θάλασσα

Αποδυτήρια και χημικές τουαλέτες ΑμεΑ

Ντουζιέρες και ξύλινους διαδρόμους πρόσβασης

Σύγχρονη σήμανση και σύστημα τηλεμετρίας για παρακολούθηση λειτουργίας

Τα συστήματα είναι πλήρως ενεργειακά αυτόνομα, εύχρηστα και σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία στους χρήστες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 204.712,80 € (με ΦΠΑ), ενισχύοντας ουσιαστικά τις υποδομές προσβασιμότητας του νησιού, όπως προσθέτει η ανάρτηση του Δήμου.

«Με τη δράση αυτή, ο Δήμος Τήλου ενισχύει την κοινωνική συνοχή και κάνει ένα ακόμη βήμα προς έναν προορισμό χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι μπορούν να απολαμβάνουν τη θάλασσα ισότιμα»αναφέρεται χαρακτηριστικά.