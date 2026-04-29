Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου

Σειρά έργων που υλοποιούνται στην περιοχή του Σουφλίου Έβρου επισκέφθηκε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, με τον Δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο.

Οι κ.κ. Γαλαμάτης και Καλακίκος επισκέφθηκαν το παράρτημα Σουφλίου της ΣΑΕΚ Διδυμοτείχου (Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης), η οποία εντάσσει στο πρόγραμμα σπουδών της νέο μεταπτυχιακό για τη διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών, νέες σχολικές μονάδες που κατασκευάζονται στην περιοχή, ακίνητα προς αξιοποίηση, αλλά και το εμβληματικό κτίριο της παλιάς Δημοτικής Αγοράς Σουφλίου, το οποίο ανακαινίζεται και αναβαθμίζεται, με τις εργασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Επίσης, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης, οι κ.κ. Γαλαμάτης και Καλακίκος είχαν δυο συναντήσεις εργασίας, η πρώτη μεταξύ τους και η δεύτερη παρουσία στελεχών του Δήμου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στον Έβρο.

Αντικείμενο των συναντήσεων ήταν αφενός η πορεία των κυβερνητικών και δημοτικών έργων στην περιοχή του Σουφλίου, αφετέρου η εξέταση επιμέρους ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία, με το πλέγμα των αρμοδιοτήτων να περιλαμβάνει και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

«Το θετικό είναι ότι γίνονται έργα»

Όπως τόνισε , σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Γαλαμάτης, «με τον Δήμαρχο είχαμε δυο εποικοδομητικές συναντήσεις προκειμένου να εξετάσουμε πώς με τη συνεργασία μας θα επισπεύσουμε μια σειρά από έργα που υλοποιούνται και έχουν δρομολογηθεί στην περιοχή. Το θετικό είναι ότι γίνονται έργα και η τοπική κοινωνία μπορεί να αντιληφθεί το έμπρακτο κυβερνητικό ενδιαφέρον για τον ακριτικό Έβρο και για το Σουφλί ειδικότερα, που είναι πλέον ένα σύγχρονο αστικό κέντρο της περιφέρειας κι όχι μια ξεχασμένη περιοχή της ελληνικής μεθορίου. Έργα, στα οποία κάναμε αυτοψία με τον κ. Καλακίκο και διαπιστώσαμε την πρόοδό τους.

Η ΣΑΕΚ στο Σουφλί αποκτά νέο μεταπτυχιακό κι έτσι ως εκπαιδευτική δομή αναπτύσσεται. Νέα σχολεία κατασκευάζονται, ενώ είναι ορατό το έργο της αποκατάστασης της παλιάς Δημοτικής Αγοράς, η οποία θα αποτελέσει τοπόσημο για το Σουφλί. Αναδεικνύεται ένα ιστορικό κτίριο και μετατρέπεται σε σύγχρονο και ενεργειακά αναβαθμισμένο χώρο. Έτσι ενισχύεται στην πράξη η τοπική αγορά, ενώ προστατεύεται η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Επιμένω πως μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα μέσα από τη συνεργασία που έχουμε αποκαταστήσει, διότι η συνεργασία είναι το κλειδί για την ανάπτυξη».

Ο κ. Καλακίκος επισήμανε: «Στον τόπο μας γίνονται σημαντικά έργα και ορισμένα από αυτά επιθεωρήσαμε με τον Γραμματέα, ώστε να δούμε την πορεία υλοποίησής τους. Τα έργα αυτά αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην περιοχή και συνδράμουν τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε ως δημοτική αρχή, σε συνεργασία πάντα με όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Για να αναπτυχθεί ο τόπος μας απαιτείται η συνεργασία όλων. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με τον κ. Γαλαμάτη, να έχουμε δηλαδή μια συνεχή εποικοδομητική συνεργασία για όλα τα θέματα της Αυτοδιοίκησης, για όλα τα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας».