Η συγκράτηση του πληθυσμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας

Επίσκεψη στον Έβρο πραγματοποίησε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης.

Ο κ. Γαλαμάτης συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμο Β’, με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα της τοπικής κοινωνίας και κυρίως το θέμα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης περιοχών του ακριτικού νομού.

Ο κ. Γαλαμάτης, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναφέρθηκε στα μέτρα συγκράτησης του πληθυσμού που έχει ανακοινώσει και εφαρμόζει ήδη η κυβέρνηση, από τα οποία, όπως τόνισε «προσδοκούμε αποτελέσματα με πρώτο την ανάσχεση της φυγής των νέων.

«Η Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος είναι στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ είναι έμπρακτο και το προσωπικό ενδιαφέρον του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι συνθήκες στον Έβρο αλλάζουν. Πλέον η περιοχή είναι ασφαλής και προστατευμένη, ενώ η ανάπτυξη είναι παντού.

Από το λιμάνι και τους σιδηροδρόμους, μέχρι τα κίνητρα για επενδύσεις και για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, που σημαίνει νέες θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια συμμετέχουμε ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το κομβικό έργο της αναβάθμισης του Συνοριακού Σταθμού των Κήπων, το οποίο είναι σε εξέλιξη και όλοι αντιλαμβάνονται την εθνική σημασία και τον ρόλο του για την ευρύτερη περιοχή».

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, ο Γραμματέας κάλεσε τον Σεβασμιώτατο να επισκεφθούν μαζί το εργοτάξιο στον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων και ο κ.κ. Άνθιμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μάλιστα ευλόγησε το εργοτάξιο και ευχήθηκε έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, που θα δώσει ανάσα σε όλη την περιοχή και θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα για τη θωράκιση των συνόρων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην τοπική κοινωνία.

Ο κ. Γαλαμάτης επισκέφθηκε επίσης τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, όπου είχε συνεργασία με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, Χρήστο Αξή. Ο κ. Αξής ενημέρωσε τον κ. Γαλαμάτη για τις προκλήσεις της αστυνόμευσης σε μια ευαίσθητη περιοχή, όπως ο Έβρος, αλλά και για τα αποτελέσματα στη μάχη κατά της εγκληματικότητας.

Στη συνέχεια οι δυο άνδρες πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης (ΠΕΚΟΔΙΣΜΕ), όπου ο Γραμματέας ενημερώθηκε για το έργο της Υπηρεσίας και τα αποτελέσματά του.

«Το έργο που επιτελούν οι φρουροί της έννομης τάξης στον Έβρο είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές στα όρια της αυτοθυσίας. Επισήμανα στον κ. Αξή τη στήριξη της Πολιτείας και τον συγχάρηκα για τη λειτουργία των αστυνομικών δυνάμεων και για την αποτελεσματικότητά τους. Θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι μας χρειαστούν και τους ευχαριστούμε για το εθνικό έργο σε μια ευαίσθητη περιοχή για όλη την Ελλάδα», τόνισε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.