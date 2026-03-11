Η συγκράτηση του πληθυσμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας
Ζητήματα της τοπικής κοινωνίας και κυρίως το θέμα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης περιοχών του ακριτικού νομού συζήτησε διεξοδικά κατά την επίσκεψη του στον Έβρο ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
- Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
- ΟΗΕ: Στην Άγκυρα θα ταξιδέψει ο Γκουτέρες με κύρια ατζέντα το προσφυγικό και τις περιφερειακές εξελίξεις
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές - Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών
- «Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Επίσκεψη στον Έβρο πραγματοποίησε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης.
Ο κ. Γαλαμάτης συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμο Β’, με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα της τοπικής κοινωνίας και κυρίως το θέμα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης περιοχών του ακριτικού νομού.
Ο κ. Γαλαμάτης, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναφέρθηκε στα μέτρα συγκράτησης του πληθυσμού που έχει ανακοινώσει και εφαρμόζει ήδη η κυβέρνηση, από τα οποία, όπως τόνισε «προσδοκούμε αποτελέσματα με πρώτο την ανάσχεση της φυγής των νέων.
«Η Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος είναι στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ είναι έμπρακτο και το προσωπικό ενδιαφέρον του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι συνθήκες στον Έβρο αλλάζουν. Πλέον η περιοχή είναι ασφαλής και προστατευμένη, ενώ η ανάπτυξη είναι παντού.
Από το λιμάνι και τους σιδηροδρόμους, μέχρι τα κίνητρα για επενδύσεις και για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, που σημαίνει νέες θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια συμμετέχουμε ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το κομβικό έργο της αναβάθμισης του Συνοριακού Σταθμού των Κήπων, το οποίο είναι σε εξέλιξη και όλοι αντιλαμβάνονται την εθνική σημασία και τον ρόλο του για την ευρύτερη περιοχή».
Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, ο Γραμματέας κάλεσε τον Σεβασμιώτατο να επισκεφθούν μαζί το εργοτάξιο στον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων και ο κ.κ. Άνθιμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μάλιστα ευλόγησε το εργοτάξιο και ευχήθηκε έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, που θα δώσει ανάσα σε όλη την περιοχή και θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα για τη θωράκιση των συνόρων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην τοπική κοινωνία.
Ο κ. Γαλαμάτης επισκέφθηκε επίσης τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, όπου είχε συνεργασία με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, Χρήστο Αξή. Ο κ. Αξής ενημέρωσε τον κ. Γαλαμάτη για τις προκλήσεις της αστυνόμευσης σε μια ευαίσθητη περιοχή, όπως ο Έβρος, αλλά και για τα αποτελέσματα στη μάχη κατά της εγκληματικότητας.
Στη συνέχεια οι δυο άνδρες πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης (ΠΕΚΟΔΙΣΜΕ), όπου ο Γραμματέας ενημερώθηκε για το έργο της Υπηρεσίας και τα αποτελέσματά του.
«Το έργο που επιτελούν οι φρουροί της έννομης τάξης στον Έβρο είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές στα όρια της αυτοθυσίας. Επισήμανα στον κ. Αξή τη στήριξη της Πολιτείας και τον συγχάρηκα για τη λειτουργία των αστυνομικών δυνάμεων και για την αποτελεσματικότητά τους. Θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι μας χρειαστούν και τους ευχαριστούμε για το εθνικό έργο σε μια ευαίσθητη περιοχή για όλη την Ελλάδα», τόνισε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
- Καύσιμα: Σε εξέλιξη οι ανακοινώσεις για τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας
- Χρήστος Βαλαβανίδης: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο ηθοποιό
- Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας
- Τέλος κι επίσημα από τη Μονακό ο Σπανούλης
- Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»
- Γερμανία: Αποδεσμεύει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
- Eκθεση σε φυτοφάρμακο δείχνει να επηρεάζει την υγεία για 20 γενιές
- Eurovision 2026: Αυτό είναι το video clip του Ferto με τον Akyla
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις