Τι καιρό θα κάνει την 25η Μαρτίου – Με βροχή και κρύο θα κάνουμε παρέλαση

Η φετινή 25η Μαρτίου φαίνεται πως θα συνοδευτεί από έναν καιρό που θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η αστάθεια θα κυριαρχήσει σε μεγάλο μέρος της χώρας, βάζοντας στο «στόχαστρο» τις παρελάσεις τόσο της παραμονής όσο και της ανήμερα της εθνικής επετείου.

Σε μια πρώτη εκτίμηση, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος επισημαίνει ότι οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από εναλλαγές καιρού, με τοπικές βροχές, χαμηλότερες θερμοκρασίες και ενισχυμένους βοριάδες. Το σκηνικό αυτό αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τη διεξαγωγή των παρελάσεων, σε αρκετές περιπτώσεις υπό βροχή και με αισθητό κρύο.

Όπως σημειώνει ο κ. Ζιακόπουλος «Την Τρίτη και την Τετάρτη (24 & 25/3), γενικά, ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές κατά περιόδους και αισθητή την παρουσία των Β-ΒΑ ανέμων στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά της εποχής».

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό μέχρι την Τετάρτη 25η Μαρτίου

Το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη ΝΔ Ελλάδα αναμένεται να κινηθεί νοτιοανατολικά και να επηρεάσει την περιοχή των Κυθήρων και από τις πρώτες πρωινές ώρες ως το μεσημέρι της Παρασκευής την Κρήτη. Επισημαίνεται ότι στη Μεγαλόνησο κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα και χρειάζεται προσοχή.

Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο, τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις (ορεινά) θα σημειωθούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και οι Β-ΒΑ άνεμοι στο Αιγαίο θα φθάσουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές της θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Το Σάββατο (21/3), ασθενείς τοπικές βροχές ή και χιονοπτώσεις (ορεινά) θα σημειωθούν στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες στο Β-ΒΑ ρεύμα περιοχές και κυρίως στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και τη Β. Κρήτη. Οι Β-ΒΑ άνεμοι θα έχουν ένταση στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα κατά τόπους στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές της δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αλλά στη Β-ΒΔ Ελλάδα οι ελάχιστες τιμές θα πέσουν λίγο και δεν αποκλείεται να σημειωθεί ασθενής παγετός.

Την Κυριακή (22/3), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ΝΑ έως ΒΑ 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΑ 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας θα σημειώσει μικρή άνοδο, αλλά τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα είναι σχετικά χαμηλή και μάλιστα κατά τόπους στη Β-ΒΔ Ελλάδα θα σημειωθεί ασθενής παγετός.

Τη Δευτέρα (23/3), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά Β-ΒΑ με βασική ένταση 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

