Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σε όλη τη χώρα, από σήμερα, Τρίτη, μέχρι και το Σάββατο 21 Μαρτίου.

Διαδοχικά χαμηλά βαρομετρικά συστήματα θα επηρεάσουν τον καιρό, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κυριότερα χαρακτηριστικά θα είναι οι βροχές που θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, οι κατά τόπους καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, οι χιονοπτώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά, η πτώση της θερμοκρασίας και οι ενισχυμένοι άνεμοι, οι οποίοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ

Στον χάρτη που ακολουθεί, παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένονται το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο καιρός μέχρι και το Σαββατοκύριακο

Η εβδομαδιαία πρόγνωση του forecastweather προβλέπει την Τρίτη (17/3) παροδικές βροχές σε αρκετά τμήματα της χώρας, ενώ δεν θα επηρεαστούν η κεντροανατολική Μακεδονία, η Θράκη και το Αιγαίο.

Την Τετάρτη (18/3) αναμένονται από το ύψος της Θεσσαλίας βροχές. Σε ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Ανεπηρέαστες θα μείνουν η Μακεδονία, η Θράκη και η δυτική Ελλάδα. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά ορεινά τμήματα.

Νέες βροχές και τοπικές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα αναμένονται την Πέμπτη (19/3). Παροδικά φαινόμενα θα σημειωθούν και στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.

Βροχές στα περισσότερα τμήματα της χώρας αναμένονται την Παρασκευή (20/3). Τα φαινόμενα κατά τόπους στη νότια Ελλάδα θα είναι έντονα. Ανεπηρέαστη θα μείνει η βορειοανατολική Ελλάδα. Χιόνια θα πέσουν στη Πίνδο.

Το Σαββατοκύριακο περιμένουμε παροδικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο.