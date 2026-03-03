Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους

Στη Διυπουργική Σύσκεψη για την προετοιμασία της Αντιπυρικής Περιόδου 2026 συμμετείχε σήμερα την Δευτέρα 2 Μαρτίου, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης μαζί με τον Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ.Σάββα Χιονίδη, έπειτα από πρόσκληση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Υφυπουργού, κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας των Υπουργείων, των Δήμων με το αρμόδιο Υπουργείο, μέτρων πρόληψης και τέθηκαν οι στόχοι για την Αντιπυρική Περίοδο 2026.

Ο κ. Σπανάκης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τόνισε ότι «Οι 332 Δήμοι της χώρας θα βρίσκονται και φέτος στην πρώτη γραμμή για μέτρα πρόληψης κατά των πυρκαγιών με περισσότερα μέσα και αυξημένη χρηματοδότηση σε σχέση με το παρελθόν. Οι Δήμοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην ψηφιακή πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr.

O νέος Νόμος 5281/2026 “Ενεργή Μάχη” που ψηφίστηκε στις 19/2/2026 υιοθέτησε στο σύνολό του τα αιτήματα-προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και καθιστά τη συμβολή της Αυτοδιοίκησης ακόμη πιο καθοριστική για την επιτυχία των μέτρων πρόληψης».

Τι αναφέρει η ΚΕΔΕ

Στο πρόσφατο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την Πολιτική Προστασία, στο κείμενο των συμπερασμάτων της ΚΕΔΕ, αναφέρεται μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά:

«Αναφορικά με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ενεργή Μάχη», οι θέσεις της ΚΕΔΕ ενσωματώθηκαν, σε συνέχεια διαρκών και ουσιαστικών διαβουλεύσεων με το αρμόδιο Υπουργείο.

Ζητούμενο είναι η εφαρμογή του νόμου με την ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης με μέσα, εργαλεία, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Παράλληλα στη διαμόρφωση των δευτερογενών ρυθμίσεων να διατηρηθεί ο ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος με τη ΚΕΔΕ στα θέματα αρμοδιότητας των Δήμων».

Στο ίδιο κείμενο η ΚΕΔΕ μεταξύ άλλων, προτείνει για τις συμβάσεις εποχικού προσωπικού Πολιτικής Προστασίας:

Η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων διάρκειας έως έξι (6) μηνών, ώστε να καλύπτεται πλήρως η επίσημη αντιπυρική περίοδος.

Η εξαίρεση της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού από την υποχρεωτική μεσολάβηση δωδεκάμηνου διαστήματος πριν από νέα σύμβαση, προκειμένου να διασφαλίζεται η διατήρηση έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού.

Μεταξύ άλλων κρίσιμων προτάσεων της ΚΕΔΕ από το ίδιο κείμενο συμπερασμάτων περιλαμβάνεται:

«Η ΚΕΔΕ επαναλαμβάνει το αίτημα μετατροπής της ΣΑΤΑ πυροπροστασίας σε ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας, με: