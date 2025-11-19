Δηλητηρίαση από φωσφίδιο αλουμινίου (AlP) αναφέρει η έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στην Τουρκία ως πιθανότερη αιτία για τον θάνατο της οικογένειας τουριστών την περασμένη εβδομάδα. Η ουσία χρησιμοποιείται για απεντόμωση και προϊόντα που την περιέχουν κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά.

Αρχικά, θεωρήθηκε ότι η οικογένεια από την Τουρκία που διέμενε στη Γερμανία και είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη για διακοπές έπαθε τροφική δηλητηρίαση. Στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης γινόταν λόγος για δημοφιλή φαγητά δρόμου που φέρεται να κατανάλωσε η οικογένεια στη συνοικία Ορτάκιοϊ, στις όχθες του Βοσπόρου. Ορισμένα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι η δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια και γεμιστές πατάτες, γνωστές ως «kumpir», που πωλούνται από πλανόδιους.

Ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα με υποψίες για τροφική δηλητηρίαση μετά τον θάνατο των δύο παιδιών – ηλικίας 3 και 6 ετών – την Πέμπτη, της μητέρας την Παρασκευή και του πατέρα το Σάββατο. Η εφημερίδα Hurriyet, επικαλούμενη την ιατροδικαστική έκθεση, αναφέρει ότι σύμφωνα με δείγματα που ελήφθησαν από τη μητέρα και τα παιδιά, η τροφική δηλητηρίαση κρίθηκε «απίθανη».

Η κύρια αιτία θανάτου φαίνεται να είναι η χημική δηλητηρίαση στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η οικογένεια

Çiğdem Böcek’in ablası Tansu Özsoy: “O hastanede nasıl kan tahlili yapılmaz, nasıl değerlerine bakılmaz? ‘Siz yurt dışından geldiniz, hava değişimi olabilir’ deniliyor. Varsayımlarla bir aileyi kaybettik.” pic.twitter.com/ONRWf9qKc5 — Aykırı (@aykiricomtr) November 19, 2025

«Η κύρια αιτία θανάτου φαίνεται να είναι η χημική δηλητηρίαση στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν» σημειώνεται στο δημοσίευμα. Άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι είχε γίνει ψεκασμός κατά των κοριών σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου και η τοξική ουσία που χρησιμοποιήθηκε ενδέχεται να μόλυνε το δωμάτιο της οικογένειας μέσω του αεραγωγού στο μπάνιο.

Το ξενοδοχείο σφραγίστηκε και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 11 άτομα σε σχέση με την υπόθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται. Η ακριβής αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί μόνο με το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα.

Τουρκία: Τα σκευάσματα

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δύο σκευάσματα «ROK» και «Filit», που θεωρούνται κατάλληλα για χρήση σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, μπορεί να προκάλεσαν θανατηφόρα έκθεση. Ωστόσο, οι έρευνες αποκαλύπτουν σοβαρές παραβάσεις: έλλειψη άδειας, ανεκπαίδευτο προσωπικό και σφράγιση χώρων χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τους κοριούς, εκατομμύρια άνθρωποι επιχειρούν μόνοι τους, χωρίς επαγγελματική καθοδήγηση, να πραγματοποιήσουν ψεκασμούς, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και τους γείτονές τους.

İstanbul’da zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesinin taksideki görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/LwXxBGC6nP — TRT HABER (@trthaber) November 18, 2025

Το τελικό πόρισμα της τουρκικής ιατροδικαστικής υπηρεσίας εκκρεμεί, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ο ψεκασμός της 11ης Νοεμβρίου έγινε λίγη ώρα αφότου η οικογένεια είχε αποχωρήσει από το δωμάτιό της, αλλά προφανώς είχαν ήδη προλάβει να το εισπνεύσουν.

Το ίδιο βράδυ οι γονείς και τα παιδιά εμφάνισαν έντονα συμπτώματα αδιαθεσίας και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου κατέληξαν ο ένας μετά τον άλλον. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται φωτογραφίες των δύο σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν θάνατο όταν κάποιος εκτεθεί σε αυξημένη ποσότητα αναθυμιάσεων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ουσία σε μορφή σκόνης που, όπως εξηγούν ειδικοί, αντιδρά με υγρασία και νερό απελευθερώνοντας φωσφίνη, ένα αέριο ιδιαίτερα επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Δείγματα από όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν έχουν σταλεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για χημική ανάλυση. Ο οδηγός του ταξί που μετέφερε την οικογένεια στο νοσοκομείο περιέγραψε ότι τα παιδιά έκαναν εμετό και «έμοιαζαν σαν να έφτυναν αίμα».

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η εταιρεία δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, ενώ ο υπάλληλος που πραγματοποίησε τον ψεκασμό κατέθεσε ότι είχε σφραγίσει τις πόρτες με ταινία, ενώ ο ιδιοκτήτης παραδέχθηκε ότι δεν διαθέτει καμία σχετική εκπαίδευση και «δεν θυμάται» από πού προμηθεύτηκε τα χημικά.

Επιβεβαίωση για το εάν η θανατηφόρα έκθεση οφείλεται πράγματι στα εντομοκτόνα της απεντόμωσης αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές αναλύσεις.