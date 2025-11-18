Βίντεο ντοκουμέντο με τις κρίσιμες στιγμές που έζησε η τετραμελής οικογένεια γερμανών τουριστών που έχασαν τη ζωή τους μετά από δηλητηρίαση, καταγράφει οδηγός ταξί ενώ τους μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά πέθανε και ο πατέρας της τετραμελούς οικογένειας των γερμανών τουριστών που δηλητηριάστηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του βίντεο η μητέρα και τα δυο παιδιά δείχνουν υποτονικά με ένα από τα παιδιά να κάνει εμετό μέσα σε πλαστική σακούλα.

Ο πατέρας βρισκόταν σε πανικό και δήλωσε στον ταξιτζή ότι έφαγαν κάτι που τους πείραξε και ζήτησε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Δείτε το βίντεο

«Φάγαμε κάτι και μάλλον μας πείραξε»

Ο ταξιτζής που μετέφερε την οικογένεια, στην κατάθεσή του ανέφερε μεταξύ άλλων πως «στις 12 Νοεμβρίου, στις 11:20 το πρωί, η οικογένεια πετάχτηκε μπροστά στο αυτοκίνητό μου. Με σταμάτησαν και μπήκαν στο ταξί μου. Μου ζήτησαν να τους πάω στο πιο κοντινό νοσοκομείο. Ξεκίνησα προς το νοσοκομείο και τους είδα σε πανικό. Προσπάθησα να μιλήσω με τον πατέρα. Όταν τον ρώτησα τι συμβαίνει, μου απάντησε: «Φάγαμε και ήπιαμε κάτι και μάλλον μας πείραξε». Μου είπε: «Σε παρακαλώ, πήγαινέ μας στο πιο κοντινό νοσοκομείο». Στον δρόμο για το νοσοκομείο, το κοριτσάκι έκανε συνεχώς εμετό. Της έδωσα μια πλαστική σακούλα και έκανε εμετό μέσα σε αυτήν. Η μητέρα έμοιαζε ημιλιπόθυμη. Περίμενε να φτάσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Όταν μιλούσα με τον πατέρα, είπε: «Κάτι μου συμβαίνει κάθε φορά που έρχομαι στην Κωνσταντινούπολη· πέρσι είχα και ένα ατύχημα με μηχανή. Έσπασα το χέρι και το πόδι μου. Τώρα έπαθα κι αυτή την ατυχία»».