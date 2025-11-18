Πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας τουριστών που δηλητηριάστηκαν στην Τουρκία

Μετά τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά πέθανε και ο πατέρας της τετραμελούς οικογένειας των γερμανών τουριστών που δηλητηριάστηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου που διέμεναν, είχε τρεις καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του. Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών που άνοιξαν οι εισαγγελείς της Κωνσταντινούπολης επικεντρωμένη αρχικά σε ύποπτη τροφική δηλητηρίαση.

Ωστόσο, προέκυψαν στοιχεία ότι η οικογένεια μπορεί να εκτέθηκε σε φυτοφάρμακα στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η τουρκική εφημερίδα Hurriyet ανέφερε ότι μια ουσία ψεκάστηκε σε δωμάτιο του ισογείου του ξενοδοχείου για την καταπολέμηση κοριών, η οποία ενδέχεται να είχε φτάσει στο δωμάτιο της οικογένειας στον πρώτο όροφο μέσω αεραγωγού του μπάνιου. Η αστυνομία συνέλεξε δείγματα από σεντόνια, μαξιλάρια, μπουκάλια νερού και κουβέρτες πριν σφραγίσει το κτίριο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Το ανώνυμο ξενοδοχείο στη γειτονιά Φατίχ, κοντά στην ιστορική χερσόνησο της Κωνσταντινούπολης, εκκενώθηκε το Σάββατο αφού δύο ακόμη επισκέπτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με παρόμοια συμπτώματα, μετέδωσε το Anadolu. Το ξενοδοχείο σφραγίστηκε από τις δημοτικές αρχές την Κυριακή, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Μεταξύ των κρατουμένων ήταν πέντε πωλητές φαγητού, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και δύο υπάλληλοι, καθώς και τρία άτομα από την εταιρεία καταπολέμησης εντόμων, ανέφερε, χωρίς να δώσει χρονικό πλαίσιο για το πότε ακριβώς συνελήφθησαν όλοι.

Οκτώ από αυτούς επρόκειτο να εμφανιστούν ενώπιον δικαστή τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε μετά από συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα ότι «οι δυνάμεις ασφαλείας μας και οι εισαγγελείς θα ηγηθούν των αναγκαίων ερευνών για να προσδιοριστούν τα αίτια αυτών των θανάτων».

Η μητέρα και τα παιδιά της κηδεύτηκαν το Σάββατο σε τελετή στο οικογενειακό τους χωριό στην περιοχή Μπολβαντίν της κεντρικής Τουρκίας, περίπου 150 μίλια νοτιοδυτικά της Άγκυρας, ανέφεραν αρκετές τουρκικές εφημερίδες.