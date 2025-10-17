Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν δύο πελάτες εστιατορίου στη Ναύπακτο με σοβαρά συμπτώματα από τροφική δηλητηρίαση.

Αδιαθεσία ένιωσαν οι δύο πελάτες στο κατάστημα στη Ναύπακτο

Δύο παρέες, άγνωστες μεταξύ τους, κάθισαν και παρήγγειλαν το μεσημεριανό τους φαγητό στο συγκεκριμένο εστιατόριο στη Ναύπακτο, με τα πιάτα που κατέφτασαν να περιλαμβάνουν και τζατζίκι.

Ωστόσο, μία ώρα μετά το φαγητό, δύο θαμώνες από τις παρέες ένιωσαν αδιαθεσία, τάσεις για εμετό και αφόρητους πόνους στην κοιλιά.

Μάλιστα ο άνδρας της μίας παρέας, φθάνοντας στο σπίτι του λιποθύμησε και από την πτώση του χτύπησε στο κεφάλι και υπέστη κάταγμα σε θωρακικό σπόνδυλο. Μάλιστα εκείνη την ώρα είχε στην αγκαλιά του το 7 μηνών παιδί του το οποίο έπεσε και αυτό, χωρίς ωστόσο να πάθει κάτι.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» όπου και νοσηλεύτηκε για 4 ημέρες. Στην ίδια κλινική, νοσηλεύτηκε και μία γυναίκα από την άλλη παρέα που βρισκόταν στο μαγαζί με τα ίδια συμπτώματα.

Οι γιατροί που έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις διαπίστωσαν πως οι δύο ασθενείς, είχαν υποστεί τροφική δηλητηρίαση. Μάλιστα, έχουν ληφθεί δείγματα τα οποία εστάλησαν για ανάλυση στα εργαστήρια του ΕΟΔΥ στην Αθήνα.

Ο έλεγχος και το τζατζίκι που προκάλεσε την δηλητηρίαση

Οι οικογένειες των δύο ασθενών, μετά το πόρισμα των γιατρών, ενημέρωσαν τις υγειονομικές αρχές και κλιμάκιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετέβη στο συγκεκριμένο εστιατόριο όπου αφού έκανε εξονυχιστικούς ελέγχους, το σφράγισε. Σύμφωνα με πληροφορίες του lepantortv.gr, οι ελεγκτές εντόπισαν και άλλες παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αιτία της τροφικής δηλητηρίασης φαίνεται να ήταν το τζατζίκι. Όσοι από τους θαμώνες κατανάλωσαν αρκετή ποσότητα υπέστησαν έντονα συμπτώματα της δηλητηρίασης. Να σημειωθεί ότι το κατάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες την ημέρα εκείνη, ήταν γεμάτο από πελάτες, με άγνωστο τον αριθμό των ατόμων που μπορεί να έπαθαν τροφική δηλητηρίαση με ελαφρότερα συμπτώματα.

Οι οικογένειες των ασθενών έχουν κινηθεί νομικά και έχουν καταθέσει μήνυση, ενώ και οι υγειονομικές αρχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η αστυνομία αυτεπάγγελτα άσκησαν δίωξη κατά του ιδιοκτήτη του εστιατορίου.