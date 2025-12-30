Σοκ στην Ιταλία μετά τον θάνατο μητέρας και κόρης από τροφική δηλητηρίαση – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο θάνατος της 50χρονης Αντονέλα Ντι Ιέλσι και της 15χρονης κόρης της, Σάρα Ντι Βίτα μετά από τροφική δηλητηρίαση.

Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται πέντε γιατροί, τρεις από τους οποίους (δύο από τη Βενεζουέλα και ένας Ιταλός) εργάζονται στο νοσοκομείο Cardarelli του Καμπομπάσο, ενώ οι άλλοι δύο ήταν από την εφημερία. Κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για πολλαπλή ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και ευθύνη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Από το σπίτι της οικογένειας κατασχέθηκαν διάφορα τρόφιμα, όπως θαλασσινά, μπακαλιάρος και μανιτάρια, τα οποία εστάλησαν για αναλύσεις

Τα δύο θύματα, μαζί με τον πατέρα της οικογένειας Τζάνι Ντι Βίτα ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται και δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο, άρχισαν να παρουσιάζουν έντονη αδιαθεσία το απόγευμα της 25ης Δεκεμβρίου. Αφού επισκέφθηκαν αρχικά την ιατρική εφημερία και στη συνέχεια το τμήμα επειγόντων περιστατικών, τους επετράπη να επιστρέψουν στο σπίτι με τη διάγνωση απλής γαστρεντερίτιδας και τροφικής δηλητηρίασης.

Το ίδιο συνέβη και το επόμενο πρωί. Στις 27 Δεκεμβρίου, ωστόσο, η ανήλικη μεταφέρθηκε εκ νέου στο νοσοκομείο από συγγενή, σε βαριά κατάσταση. Νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου κατέληξε στις 11 το βράδυ. Την ίδια νύχτα εισήχθη και η μητέρα της, η οποία πέθανε το επόμενο πρωί. Προληπτικά παρακολουθείται και η ενήλικη κόρη της οικογένειας, αν και δεν παρουσίασε συμπτώματα.

Όπως δήλωσε ο εισαγγελέας του Καμπομπάσο, Νικόλα ντ’ Άντζελο, η έρευνα στοχεύει τόσο στη διερεύνηση πιθανών ιατρικών ευθυνών όσο και στην κατανόηση των αιτιών που οδήγησαν μία 15χρονη και τη μητέρα της σε έναν τόσο ξαφνικό θάνατο.

Ποιες τροφές κατέσχεσαν από το σπίτι οι Αρχές

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, οι αρχές επέστρεψαν στο σπίτι της οικογένειας, όπου στις 24 Δεκεμβρίου είχε πραγματοποιηθεί οικογενειακό δείπνο στο οποίο παρευρέθηκαν και άλλα άτομα. Κατασχέθηκαν διάφορα τρόφιμα, όπως θαλασσινά, μπακαλιάρος και μανιτάρια, τα οποία εστάλησαν για αναλύσεις. Σε ό,τι αφορά τα κατασχεμένα μανιτάρια — πιστοποιημένα μανιτάρια τύπου champignon που κυκλοφορούν ευρέως στο εμπόριο — ο γενικός διευθυντής της Υγειονομικής Αρχής της Περιφέρειας Μολίζε, Τζοβάνι Ντι Σάντο, εξήγησε ότι «έχει ξεκινήσει μια σειρά ιδιαίτερα εξειδικευμένων διαγνωστικών ελέγχων, μεταξύ των οποίων και εξετάσεις για τον αμανίτη φαλλοειδή, το δηλητηριώδες μανιτάρι».

Οι ερευνητές φαίνεται να επικεντρώνονται κυρίως στα γεύματα που καταναλώθηκαν στις 23 Δεκεμβρίου: ζυμαρικά με σάλτσα ντομάτας για μεσημεριανό γεύμα, ενώ εξακολουθεί να μην είναι σαφές τι καταναλώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου, στο οποίο παρευρέθηκαν μόνο το ζευγάρι και η μικρότερη κόρη τους.

Διερευνάται επίσης η πιθανότητα τυχαίας μόλυνσης του αλευριού με ποντικοφάρμακο, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες, ένας αλευρόμυλος που ανήκει στον Τζιάνι Ντι Βίτα φαίνεται να απολυμάνθηκε για αρουραίους. Αυτή ωστόσο είναι μόνο μία υπόθεση και καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξουν τα αποτελέσματα των νεκροψιών και των τοξικολογικών εξετάσεων.