29.12.2025 | 15:49
Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών
Tραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη έπαθαν τροφική δηλητηρίαση σε δείπνο και πέθαναν
Κόσμος 30 Δεκεμβρίου 2025 | 07:50

Tραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη έπαθαν τροφική δηλητηρίαση σε δείπνο και πέθαναν

Στη ΜΕΘ ο πατέρας της οικογένειας - Γλίτωσε μόνο η 18χρονη κόρη που δεν έφαγε στο μοιραίο δείπνο

Σύνταξη
Το Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για μία οικογένεια στην Ιταλία κατέληξε σε τραγωδία.

Η 50χρονη Αντονέλα ντι Ιέλσι και η 15χρονη κόρη της  Σάρα ντι Βίτα πέθαναν με διαφορά λίγων ωρών το Σαββατοκύριακο στο νοσοκομείο Cardarelli στη νότια Ιταλία.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν υποψίες για τροφική δηλητηρίαση μετά από γεύμα που έφαγε η οικογένεια στις 23 Δεκεμβρίου.

H 15χρονη Σάρα ντι Βίτα που πέθανε από τροφική δηλητηρίαση

Το μενού περιλάμβανε μανιτάρια, ψάρια και θαλασσινά, ανάμεσά τους και μύδια – πιάτα που παραδοσιακά απολαμβάνουν στην περιοχή την περίοδο των Χριστουγέννων.

Μητέρα και κόρη παρουσίασαν τα ίδια συμπτώματα – ναυτία και έντονο κοιλιακό άλγος – τις ημέρες μετά το γεύμα με αποτέλεσμα να γίνει εισαγωγή τους στο νοσοκομείο. Πρώτη άφησε την τελευταία της πνοή η 15χρονη στις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου και ακολούθησε η μητέρα της, λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Κυριακής.

Η 50χρονη Αντονέλα ντι Ιέλσι

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο πατέρας και σύζυγός, Τζιάνι, ο οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Spallanzani της Ρώμης.

Μητέρα και κόρη είχαν πάει άλλες δύο φορές στο νοσοκομείο – στις 25 και 26 Δεκεμβρίου – πριν να επιστρέψουν στο νοσοκομείο το Σάββατο με ακόμα πιο έντονα συμπτώματα.

Η μοναδική που γλίτωσε ήταν η δεύτερη κόρη της οικογένειας, 18 ετών, η οποία εκτιμάται ότι δεν έφαγε στο μοιραίο δείπνο.

googlenews

Stream newspaper
Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Κόσμος 30.12.25

Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Ο Τραμπ και η ομάδα του, σύμφωνα με το Axios, εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και ζήτησαν από τον Νετανιάχου να αποφύγει προκλητικά βήματα

Σύνταξη
Επίθεση στο Σίδνεϊ: Οι δυο δράστες ενήργησαν μόνοι, λέει η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας
Κόσμος 30.12.25

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Οι δυο δράστες ενήργησαν μόνοι, λέει η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας

Χθες, οι οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ, Μποντάϊ, έκαναν  έκκληση στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την «ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού» στη χώρα

Σύνταξη
Μπανγκλαντές: Πέθανε η Χαλέντα Ζία πρώτη γυναίκα που έγινε πρωθυπουργός της χώρας
Χαλέντα Ζία 30.12.25

Πέθανε η πρώτη γυναίκα που έγινε πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές

«Η εθνική ηγέτις Χαλέντα Ζία, απεβίωσε (...) λίγη ώρα μετά την προσευχή Φαρτζ», ανακοίνωσε το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές, για την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε πρωθυπουργός της χώρας.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Δεν αποκλείει την παραμονή του στην εξουσία για άλλα 10 χρόνια ο πρόεδρος Μπουκέλε
Ελ Σαλβαδόρ 30.12.25

«Ο πιο κουλ δικτάτορας στον κόσμο» δεν αποκλείει «θητεία» για άλλα 10 χρόνια

«Αν το αποφάσιζα εγώ, θα έμενα για ακόμη 10 χρόνια» στην προεδρία, δηλώνει ο Ναγίμπ Μπουκέλε, που για κάποια περίοδο αυτοχαρακτηριζόταν σαρκαστικά «ο πιο κουλ δικτάτορας στον κόσμο».

Σύνταξη
Ισημερινός: Ηγέτης καρτέλ ναρκωτικών συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
«Κόκκινη ειδοποίηση» 30.12.25

Βαρόνος ναρκωτικών στον Ισημερινό συνελήφθη στα ΗΑΕ

Βαρόνος ναρκωτικών που δρούσε στον Ισημερινό, φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης «Καταδρομείς των Συνόρων», συνελήφθη στα ΗΑΕ και «πρόκειται να απελαθεί στον Ισημερινό για να δικαστεί».

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Δικαίωμα του Ισραήλ να την αναγνωρίσει, λένε οι ΗΠΑ στο ΣΑ το ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 30.12.25

ΗΠΑ: Δικαίωμα του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη

Οι ΗΠΑ υποστήριξαν στο ΣΑ του ΟΗΕ το δικαίωμα του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη, επισημαίνοντας πάντως ότι «δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην αμερικανική πολιτική» ως προς το επίμαχο θέμα.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Κατά της αναγνώρισής της η Ελλάδα στο ΣΑ του ΟΗΕ
Εκτακτη συνεδρίαση 30.12.25

Η θέση της Ελλάδας στο ΣΑ του ΟΗΕ για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης

Η Ελλάδα διατύπωσε τη θέση της για τη Σομαλιλάνδη στο ΣΑ του ΟΗΕ, που συζήτησε την αναγνώρισή της από το Ισραήλ, υποστηρίζοντας την Ενότητα, την Κυριαρχία και την Εδαφική Ακεραιότητα της Σομαλίας.

Σύνταξη
Ειρηνικός: 2 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά πλεούμενου σε διεθνή ύδατα
Ειρηνικός Ωκεανός 30.12.25

2 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά πλεούμενου

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα ακόμη πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που έπλεε σε διεθνή ύδατα στον Ειρηνικό Ωκεανό, επειδή έκριναν ότι πρόκειται για «ναρκωτρομοκράτες».

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Το Ισραήλ υπερασπίζεται στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του να την αναγνωρίσει
«Μια πραγματικότητα» 30.12.25

Το Ισραήλ υπερασπίζεται στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του για τη Σομαλιλάνδη

Το Ισραήλ υπερασπίστηκε στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης, τονίζοντας ότι ελήφθη «στο πλαίσιο των κυριαρχικών εξουσιών του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τη συνέχιση παροχής στρατιωτικής στήριξης ενέκρινε η ιταλική κυβέρνηση
Κυβερνητική απόφαση 30.12.25

Η Ιταλία θα συνεχίσει να στηρίζει στρατιωτικά την Ουκρανία

Εγκρίθηκε από την ιταλική κυβέρνηση η ανανέωση παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, που είχε προκαλέσει εντάσεις τις τελευταίες εβδομάδες στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Δύση πρέπει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου, τονίζει ο Λαβρόφ,
Σεργκέι Λαβρόφ 30.12.25

Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ενωση είναι «τα κύρια εμπόδια για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την ειρήνη, αναφέρει ο Σεργκέι Λαβρόφ, τονίζοντας ότι η Δύση θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παρέχει πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου – Aπειλεί Ιράν, Χαμάς και Χεζμπολάχ «αν συμπεριφέρονται άσχημα»
Λευκός Οίκος 30.12.25

Ο Τραμπ παρέχει πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου – Aπειλεί Ιράν, Χαμάς και Χεζμπολάχ «αν συμπεριφέρονται άσχημα»

Ο Τραμπ, μονοπωλώντας της συνέντευξη Τύπου, επανέλαβε τις γνωστές θέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ για τη Μέση Ανατολή. Ενώ άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο να φύγουν οι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα «αν έχουν την ευκαιρία»

Σύνταξη
Τεχεράνη: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα, λόγω ισοτιμίας και ακρίβειας
Υπερπληθωρισμός 29.12.25

Τεχεράνη: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα, λόγω ισοτιμίας και ακρίβειας

Η χρόνια υποτίμηση του νομίσματος ωθεί τον υπερπληθωρισμό, την ακρίβεια και την αστάθεια στο Ιράν, όπου οι τιμές ορισμένων προϊόντων αυξάνονται από τη μία ημέρα στην άλλη.

Σύνταξη
Η Επιστήμη το 2026 – Τι προβλέπει το περιοδικό Nature για τη χρονιά που έρχεται
Μελλούμενα της έρευνας 30.12.25

Η Επιστήμη το 2026 – Τι προβλέπει το περιοδικό Nature για τη χρονιά που έρχεται

Από τη δοκιμή ενός τεστ που ανιχνεύει τον καρκίνο πριν εμφανιστούν συμπτώματα, μέχρι τις εξελίξεις στην ΑΙ και τη διεθνή κούρσα για τη Σελήνη, η ερπιστήμη έχει πολλά να περιμένει από το 2026.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ» που ξανάνοιξε τον φάκελο της υπόθεσης
Όλη η αλήθεια 30.12.25

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ» που ξανάνοιξε τον φάκελο της υπόθεσης

Η Αγγελική Νικολούλη έρχεται απόψε στις 23:10 με ένα έκτακτο «Φως στο Τούνελ», ξεδιπλώνοντας μυστικά που παρέμεναν κρυφά και κάνοντας αποκαλύψεις που θα σοκάρουν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες
Πολιτική 30.12.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες

«Πυρά» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη χθεσινή του συνέντευξη τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να σταματήσει να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών και να ακούσει την πραγματική αγωνία τους»

Σύνταξη
Τα ακίνητα αποκτούν μοναδική ταυτότητα
Ελλάδα 30.12.25

Τα ακίνητα αποκτούν μοναδική ταυτότητα

Ποιες οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων, γιατί απλοποιούνται μεταβιβάσεις, αλλά και οι έλεγχοι στις αγροτικές επιδοτήσεις καλλιεργήσιμων εκτάσεων

Προκόπης Γιόγιακας
Γιατί αυξάνονται κατακόρυφα οι ανήλικοι κρατούμενοι
Ελλάδα 30.12.25

Γιατί αυξάνονται κατακόρυφα οι ανήλικοι κρατούμενοι

Τι λένε τα στοιχεία και πόση αλήθεια για τη νεανική παραβατικότητα κρύβεται πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Νομικοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι και ανεξάρτητες Αρχές προειδοποιούν για τις συνθήκες κράτησής τους

Γιώργος Σχοινάς
Γιατί το στυλ δεν είναι πανάκεια – Και η Μπριζίτ Μπαρντό είναι το ιδανικό παράδειγμα
Tout est politique 30.12.25

Γιατί το στυλ δεν είναι πανάκεια – Και η Μπριζίτ Μπαρντό είναι το ιδανικό παράδειγμα

Το στυλ μπορεί να γοητεύει, αλλά δεν αθωώνει. Η περίπτωση της Μπριζίτ Μπαρντό δείχνει πώς μια αισθητική που ταυτίστηκε με την απελευθέρωση του σώματος μπορεί να συνυπάρχει με πολιτικές θέσεις βαθιά συντηρητικές — και γιατί αυτή η αντίφαση δεν είναι ούτε ουδέτερη ούτε ακίνδυνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
Πριν την καταιγίδα... 30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
