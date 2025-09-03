Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το 3ο θερμότερο στην Ελλάδα από το 1960

Νέα ρεκόρ ζέστης κατέγραψε ο υδράργυρος στην Ελλάδα και φέτος το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μετεωρολογικά δεδομένα που ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το φετινό καλοκαίρι ήταν το 3ο θερμότερο από το 1960 για τη χώρα μας.

Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες του METEO, οι θερμοκρασίες κινήθηκαν συστηματικά πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ειδικότερα:

• Ο Ιούνιος 2025 ήταν ο 2ος πιο ζεστός Ιούνιος από το 1960.

• Ο Ιούλιος ακολούθησε ως ο 4ος θερμότερος Ιούλιος.

• Ο Αύγουστος ήταν πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αν και δεν ξέφυγε από τη γενικότερη τάση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 92 ημέρες του καλοκαιριού, οι 70 ήταν θερμότερες από τον μέσο όρο της περιόδου 1991 – 2020.

Αυξημένη η μέση θερμοκρασία

Στον πίνακα του METEO, παρουσιάζεται η μέση θερμοκρασία για το διάστημα του καλοκαιριού (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος) από το 1960 μέχρι το 2025 για ολόκληρη την Ελλάδα.

Το καλοκαίρι του 2025 καταγράφεται ως το 3ο θερμότερο, ξεπερνώντας κατά +1,5°C τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020 (μαύρη διακεκομμένη γραμμή). Είναι πολύ κοντά στο καλοκαίρι του 2021 και μόλις 0,3°C ψυχρότερο από το 2ο θερμότερο, το 2012. Το θερμότερο καλοκαίρι παραμένει, με μεγάλη διαφορά από το 2ο, το περσινό καλοκαίρι του 2024.

Τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες δείχνουν ότι η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα για την περίοδο του καλοκαιριού έχει αυξηθεί κατά 2,4°C από το 1960 έως το 2025.

Τα… ζεστά καλοκαίρια των περιοχών

Επίσης, το METEO παρουσιάζει τη μέση θερμοκρασία του καλοκαιριού σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, από το 1960 έως το 2025.

Όπως φαίνεται σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Ανατολικής Μακεδονίας, το καλοκαίρι του 2025 ήταν το 2ο θερμότερο από το 1960, ενώ στα ηπειρωτικά ήταν το 4ο θερμότερο.

Στη Κεντρική Μακεδονία, στον νομό Αττικής και στη νότια Πελοπόννησο καταγράφηκε το 3ο θερμότερο. Λιγότερο θερμό ήταν σε περιοχές των Κυκλάδων, σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Κρήτης.