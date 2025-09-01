Με υψηλές θερμοκρασίες μπήκε ο Σεπτέμβριος ενώ ο Αύγουστος μας αποχαιρέτησε με τον υδράργυρο σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ο καιρός στην Ελλάδα τον τελευταίο καλοκαιρινό μήνα δεν παρουσίασε εκπλήξεις.

Τι έδειξαν οι 53 μετεωρολογικοί σταθμοί του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010 έως σήμερα, τον Αύγουστο του 2025 η μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκε σε κανονικά ή και ελαφρώς χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, εκτός από την Πελοπόννησο, όπου καταγράφηκε ελαφρώς υψηλότερη από τα κανονικά τιμή (σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010–2019).

Η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας στην Αθήνα

Στη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη, ο Αύγουστος του 2025 βρέθηκε ακριβώς στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, στη Στερεά Ελλάδα και τα Νησιά του Αιγαίου καταγράφηκε ως ο 6ος ψυχρότερος, στη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο και τη Θεσσαλία καταγράφηκε ως ο 5ος και ο 4ος ψυχρότερος αντίστοιχα, ενώ στην Πελοπόννησο ως ο 7ος θερμότερος από το 2010.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν -0,7 °C, με 23 από τις 31 ημέρες του μήνα να καταγράφονται κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 21 ημέρες του μήνα ήταν κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση -0,6 °C από τα κανονικά επίπεδα.

Ο καιρός της Τρίτης

Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 αναμένεται αίθριος καιρός. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο και σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη και στη Θεσσαλία από 28 έως 35, στην Ήπειρο από 15 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 31 και στην Κρήτη από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά του τμήματα από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους έως νοτιοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.