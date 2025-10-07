Instagram Rings: Η πλατφόρμα της Meta αποκτά τα δικά της βραβεία

Το Instagram μπαίνει δυναμικά στον χώρο των βραβείων, δημιουργώντας τα Instagram Rings — έναν νέο θεσμό που φιλοδοξεί να γίνει το αντίστοιχο των Όσκαρ, των Έμμυ και των Γκράμι για τον ψηφιακό κόσμο.

Η πλατφόρμα της Meta σχεδίασε το πρόγραμμα για να τιμήσει τη δημιουργικότητα των τριών δισεκατομμυρίων ενεργών χρηστών της, αν και μόνο 25 από αυτούς θα βραβευτούν. Οι νικητές θα λάβουν ένα συλλεκτικό δαχτυλίδι σχεδιασμένο από τη διάσημη Grace Wales Bonner, αλλά και ένα χρυσό ψηφιακό σήμα που θα κοσμεί το προφίλ και τα stories τους.

«Νιώσαμε ότι ήρθε η στιγμή να υπάρξει ένα βραβείο που να αναγνωρίζει εκείνους που τολμούν δημιουργικά στην πλατφόρμα μας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτιστικοί καταλύτες· προκαλούν συζητήσεις και εμπνέουν και άλλους να εκφραστούν.»

Στόχος του θεσμού είναι να αναγνωρίσει τους πιο καινοτόμους και επιδραστικούς δημιουργούς του Instagram, εκείνους που αξιοποιούν τα εργαλεία της πλατφόρμας — από τα Reels μέχρι τα Threads — με φαντασία και πρωτοτυπία.

Όπως σημειώνει το Τhe Hollywood Reporter, η Eva Chen, επικεφαλής μόδας του Instagram, θέλει τα Rings να καθιερωθούν ως ετήσια γιορτή της ψηφιακής δημιουργικότητας, μια νέα μορφή «τελετής βράβευσης» για την εποχή των social media.

«Ήρθε η ώρα να επιβραβεύσουμε τη δημιουργικότητα»

«Νιώσαμε ότι ήρθε η στιγμή να υπάρξει ένα βραβείο που να αναγνωρίζει εκείνους που τολμούν δημιουργικά στην πλατφόρμα μας», εξηγεί η Eva Chen, επικεφαλής συνεργασιών μόδας του Instagram, που συνέλαβε την ιδέα του προγράμματος, στο The Hollywood Reporter. «Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτιστικοί καταλύτες· προκαλούν συζητήσεις και εμπνέουν και άλλους να εκφραστούν».

Οι Chen, Wales Bonner και ο επικεφαλής του Instagram Adam Mosseri θα είναι μέλη της επιτροπής των κριτών, μαζί με σημαντικά ονόματα όπως ο σκηνοθέτης Spike Lee, η ράγκμπι σταρ Ilona Maher, η make-up artist Pat McGrath, ο σχεδιαστής Marc Jacobs, η ηθοποιός Yara Shahidi, ο καλλιτέχνης KAWS και άλλοι.

Η επιτροπή συνεργάστηκε με τις εσωτερικές ομάδες δημιουργών του Instagram, «φιλτράροντας» τους υποψηφίους από δισεκατομμύρια σε εκατομμύρια, μετά σε χιλιάδες και τέλος σε εκατοντάδες, πριν καταλήξει στους 25 νικητές.

«Το Instagram είναι μια κοινότητα τριών δισεκατομμυρίων ανθρώπων, που αντανακλούν ένα δισεκατομμύριο διαφορετικά ενδιαφέροντα», λέει η Chen. «Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιλέξουμε μόνο 25, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί αξιόλογοι δημιουργοί. Ψάχναμε όμως εκείνους που παίρνουν ρίσκα, πειραματίζονται και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο επικοινωνίας με το κοινό τους».

«Eπιβραβεύουμε εκείνους που μοιράζονται ανοιχτά τη ζωή, την τέχνη και τη ματιά τους μέσα από όλα τα εργαλεία που διαθέτει η πλατφόρμα»

Οι διαγωνιζόμενοι

Οι φετινοί νικητές θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών – από τη μόδα και την ομορφιά μέχρι τον αθλητισμό και τη μουσική – αποτυπώνοντας έτσι τη ζωντανή και πολυμορφική κοινότητα του Instagram.

Όπως εξηγεί η Eva Chen, «η μαγεία του Instagram βρίσκεται στο ότι καταγράφει ολόκληρη τη διαδρομή ενός δημιουργού, από τις πρώτες του ιδέες μέχρι την εξέλιξή του». Με τα Instagram Rings, προσθέτει, «επιβραβεύουμε εκείνους που μοιράζονται ανοιχτά τη ζωή, την τέχνη και τη ματιά τους μέσα από όλα τα εργαλεία που διαθέτει η πλατφόρμα».

Η Chen θυμάται πως, όταν πρωτοεντάχθηκε στην εταιρεία, υπήρχε μόνο το feed. Πλέον, το Instagram περιλαμβάνει Reels, Stories, Threads, Live και broadcast channels, δίνοντας στους δημιουργούς νέους τρόπους να επικοινωνούν και να πειραματίζονται.

«Οι δημιουργοί σήμερα δεν περιορίζονται σε ένα μόνο είδος περιεχομένου», σημειώνει. «Είναι πολυδιάστατοι αφηγητές, που ξέρουν να επικοινωνούν με το κοινό τους σε διαφορετικές ‘γλώσσες’ — οπτικές, μουσικές, συναισθηματικές».

Τα έπαθλα

Το πιο ξεχωριστό στοιχείο των Instagram Rings είναι φυσικά το ίδιο το βραβείο. Οι 25 δημιουργοί που θα τιμηθούν, θα παραλάβουν ένα χειροποίητο δαχτυλίδι μέσα σε ειδική πολυτελή συσκευασία — αποτέλεσμα συνεργασίας της Eva Chen, του Adam Mosseri και της Grace Wales Bonner — αλλά και ένα ψηφιακό χρυσό σήμα που θα τους ξεχωρίζει στην πλατφόρμα.

«Οι δημιουργοί σήμερα δεν περιορίζονται σε ένα μόνο είδος περιεχομένου. Είναι πολυδιάστατοι αφηγητές, που ξέρουν να επικοινωνούν με το κοινό τους σε διαφορετικές ‘γλώσσες’ — οπτικές, μουσικές, συναισθηματικές.»

Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα stories που περιβάλλονται από το γνωστό κοραλί περίγραμμα, τα stories των νικητών θα φωτίζονται από ένα μοναδικό χρυσό δαχτυλίδι, ενώ οι ίδιοι θα μπορούν να αλλάζουν το φόντο του προφίλ τους, αποκτώντας ένα επίπεδο εξατομίκευσης που κανένας άλλος χρήστης δεν διαθέτει. Παράλληλα, το περιεχόμενό τους θα προβάλλεται σε ξεχωριστή ενότητα εντός της εφαρμογής, δίνοντάς τους επιπλέον προβολή.

«Πρόκειται για κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στο Instagram», τονίζει η Chen. «Για πρώτη φορά, επιτρέπουμε σε συγκεκριμένους δημιουργούς να διαμορφώσουν το προφίλ τους όπως αυτοί θέλουν, τιμώντας έτσι τον προσωπικό τους τρόπο έκφρασης».

«Είναι μόνο η αρχή.»

Θεσμός που ήρθε για να μείνει

Όπως συμβαίνει με κάθε μεγάλο θεσμό, το στοίχημα βρίσκεται στη συνέχεια και τη διάρκεια. Τα Όσκαρ υπάρχουν εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, τα Έμμυ για πάνω από 75 χρόνια, ενώ τα Γκράμι θεσπίστηκαν το 1959. Το Instagram φιλοδοξεί τα Rings να αποτελέσουν την απαρχή μιας νέας δημιουργικής παράδοσης που θα εξελιχθεί με τον χρόνο και θα τιμά κάθε χρόνο τους πιο καινοτόμους χρήστες του.

«Για εμάς, η ανατροφοδότηση είναι δώρο», αναφέρει η Eva Chen. «Θέλουμε να δούμε πώς θα αγκαλιαστεί το πρόγραμμα από την κοινότητα και πώς οι δημιουργοί θα ζήσουν αυτή τη νέα εμπειρία, κυριολεκτικά κάτω από τα φώτα του Instagram».

Η ίδια υπογραμμίζει ότι το εγχείρημα αυτό είναι αποτέλεσμα πολυετούς προετοιμασίας και σχεδιασμού, τόσο σε επίπεδο προϊόντος όσο και συνεργασιών. «Είναι μόνο η αρχή», σημειώνει. «Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τις φωνές και τα ταλέντα της πλατφόρμας και να ενθαρρύνουμε τη φαντασία και την έκφραση μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον».

*Κεντρική Φωτογραφία: Το banner του διαγωνισμού, Πηγή: creators.instagram.com