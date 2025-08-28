Αλλαγή πλεύσης ο Βέρνερ Χέρτζογκ – Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram
Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, που για δεκαετίες δήλωνε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς τα θεωρούσε «μια τεράστια, γυμνή επίθεση ηλιθιότητας» άνοιξε λογαριασμό στο Instagram.
Ο Βέρνερ Χέρτζογκ έκανε την ανατροπή: ο θρυλικός σκηνοθέτης, που για δεκαετίες δήλωνε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόλις δημιούργησε λογαριασμό στο Instagram.
Η είδηση προκάλεσε έκπληξη, καθώς ο Βέρνερ Χέρτζογκ είχε χαρακτηρίσει τα social media «μια τεράστια, γυμνή επίθεση ηλιθιότητας» και επανειλημμένα τόνιζε ότι δεν τα χρειάζεται. Για εκείνον, η ουσιαστική επικοινωνία βρισκόταν πάντα γύρω από το τραπέζι της κουζίνας, όχι στην οθόνη του κινητού.
Μέχρι σήμερα, ο Γερμανός δημιουργός είχε παραδεχθεί ότι χρησιμοποιεί το κινητό του μόνο για ανάγκες έκτακτης ανάγκης, αφήνοντάς το συνήθως απενεργοποιημένο. Παρά ταύτα, ο Βέρνερ Χέρτζογκ ουδέποτε αγνόησε τον ψηφιακό κόσμο. Αντίθετα, τον αντιμετώπισε με τη γνωστή του φιλοσοφική ματιά στο ντοκιμαντέρ Lo and Behold, Reveries of the Connected World (2016), όπου εξερεύνησε την ιστορία και την επίδραση του Ίντερνετ στην ανθρωπότητα.
Η είσοδός του Βέρνερ Χέρτζογκ στο Instagram μοιάζει να σηματοδοτεί μια στροφή, έστω και με καθυστέρηση, προς τον χώρο που πάντα έβλεπε με καχυποψία. Τώρα, σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό δηλώνει: «Με ρωτάτε συχνά γιατί δεν έχω social media, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ. Τώρα όμως μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι θα πρέπει να μοιράζομαι μαζί σας τη δουλειά μου και έτσι άνοιξα ένα Instagram account για εσάς».
