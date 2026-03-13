science
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Άγουρο το Avocado – H Meta αναβάλλει το νέο μοντέλο ΑΙ λόγω χαμηλών επιδόσεων
Άγουρο το Avocado – H Meta αναβάλλει το νέο μοντέλο ΑΙ λόγω χαμηλών επιδόσεων

Το Avocado της Meta δείχνει να μένει πίσω από το τελευταίο μοντέλο της Google.

Παράταση για δύο μήνες πήρε το λανσάρισμα του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της Meta, «Avocado», μεταφέροντας την εμφάνισή του τουλάχιστον για τον Μάιο, από αυτόν τον μήνα.

Η καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα έρχεται παρά το γεγονός ότι η εταιρεία επενδύει σημαντικά ποσά για να επεκτείνει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την κατασκευή των δικών της τσιπ.

Τον Δεκέμβριο, τα μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι η Meta εργαζόταν πάνω σε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης κειμένου με την κωδική ονομασία Avocado, το οποίο είχε προγραμματιστεί για κυκλοφορία το πρώτο τρίμηνο.

To μοντέλο βρίσκεται κάπου ανάμεσα στις επιδόσεις του Gemini 2.5 και του Gemini 3 της Google.

Όπως επισήμαναν οι New York Times, στις αρχές της χρονιάς η Meta παρουσίασε σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους μεταξύ 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρονιά αυτή, στο πλαίσιο της επιδίωξης της «υπερνοημοσύνης» – του ορίζοντα όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ξεπεράσει τους ανθρώπους.

Τι δεν πήγε καλά για τη Meta

Το νέο μοντέλο της Meta, στο οποίο η εταιρεία εργάζεται εδώ και μήνες, υστερεί σε απόδοση σε σύγκριση με τις τελευταίες προσφορές των ανταγωνιστών, ανέφερε το ρεπορτάζ των NYT.

Πηγή του Reuters επιβεβαίωσε ότι το μοντέλο βρίσκεται κάπου ανάμεσα στις επιδόσεις του Gemini 2.5 και του Gemini 3 της Google.

«Όπως έχουμε δηλώσει δημόσια, το επόμενο μοντέλο μας θα είναι καλό, αλλά το πιο σημαντικό, θα δείξει την ταχεία πορεία που ακολουθούμε και στη συνέχεια θα διευρύνουμε σταθερά τα όρια κατά τη διάρκεια του έτους καθώς συνεχίζουμε να κυκλοφορούμε νέα μοντέλα», σημείωσε σχετικά εκπρόσωπος της Meta στο Reuters, επαναλαμβάνοντας τις παρατηρήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου Μαρκ Ζάκερμπεργκ κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για την ανακοίνωση των κερδών τον Ιανουάριο.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο κόσμος θα δει τι “μαγειρεύουμε” πολύ σύντομα», πρόσθεσε η εταιρεία.

Οι επικεφαλής του τμήματος Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta συζήτησε την πιθανότητα προσωρινής αδειοδότησης του Gemini για την τροφοδοσία των προϊόντων Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας, τόνισε το δημοσίευμα, αν και δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις.

Πηγή: OT.gr

