Εταιρείες στις ΗΠΑ περιορίζουν τις προσλήψεις λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί ορισμένες επιχειρήσεις στο να περιορίσουν τα σχέδια προσλήψεων, σύμφωνα με το Beige Book της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα.

Στις 12 περιοχές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, οι περισσότεροι «ανέφεραν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είχε ακόμη σημαντικά επηρεάσει τα συνολικά επίπεδα προσωπικού», ανέφερε η Fed στο Beige Book της, το οποίο συλλέγει ανέκδοτα στοιχεία για τις οικονομικές συνθήκες από τις πηγές των περιφερειακών τραπεζών. Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται επίσης ευρέως ως σταθερή.

Αλλά «ορισμένοι σημείωσαν ότι οι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα λόγω της AI είχαν επιτρέψει σε πολλές εταιρείες να καθυστερήσουν ή να μειώσουν τις προσλήψεις».

Στο Σαν Φρανσίσκο, για παράδειγμα, οι περισσότεροι εργοδότες ανέφεραν ότι προσλάμβαναν μόνο για να αντικαταστήσουν εργαζόμενους που φεύγουν, και «μερικές επαφές ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν εργαλεία δημιουργικής AI για να μειώσουν τα κόστη και να διακόψουν νέες προσλήψεις». Στην Ατλάντα, «αρκετές επαφές ανέφεραν ότι αναμένεται ή έχει ήδη αντικατασταθεί αριθμός εργαζομένων από την AI, ενώ πολλοί άλλοι δήλωσαν ότι την εξερευνούν κυρίως ως εργαλείο για βελτίωση της παραγωγικότητας», ανέφερε η Fed.

Στη Νέα Υόρκη, η AI επίσης μείωσε τη ζήτηση για ορισμένους εργαζόμενους αρχικού επιπέδου, αναφέρει η Fed.

Αυτό είναι σίγουρα δυσάρεστα νέα για τους άνεργους Αμερικανούς που προσπαθούν να βρουν μια νέα θέση και για τις στρατιές αποφοίτων κολλεγίων που πρόκειται να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό για πρώτη φορά.

Ήδη, ο ρυθμός προσλήψεων βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011, εξαιρουμένης της περιόδου της πανδημίας. Ενώ η ανάπτυξη θέσεων εργασίας έχει αυξηθεί λίγο φέτος, οι απολύσεις παραμένουν χαμηλές και η αγορά εργασίας δείχνει κάποιες ενδείξεις ομαλοποίησης, ενώ όσοι χάνουν τις θέσεις τους παραμένουν άνεργοι για περισσότερο χρόνο — μια αγωνιώδης πραγματικότητα για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναζήτηση.

Ένα ακόμη ζήτημα που επηρεάζει τα σχέδια προσλήψεων, σύμφωνα με το Beige Book: ο πόλεμος στο Ιράν. Στο Σικάγο, ένας κατασκευαστής ανέφερε ότι είχε «θεσπίσει πάγωμα προσλήψεων ενόψει υψηλότερων κόστους εισροών που σχετίζονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Fed.

