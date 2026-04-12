Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Η MizarVision προσπάθησε να προσδιορίσει τις κινήσεις των βομβαρδιστικών με βάση τις θέσεις των αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού και τις αμερικανικές επιθέσεις σε βασικούς στρατηγικούς στόχους, όπως επεξηγεί σε σχετικό της άρθρο η South China Morning Post.

Μια κινεζική εταιρεία προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ανάλυση τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθήσει τις αποστολές αεροπορικού ανεφοδιασμού των ΗΠΑ, με σκοπό να εντοπίσει τα μοτίβα των επιθέσεων των βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν.

Η MizarVision, μια ιδιωτική εταιρεία γεωχωρικών πληροφοριών, δημοσίευσε νωρίτερα αυτό το μήνα μια έκθεση στην οποία αναλύει τις δραστηριότητες των αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού KC-135 και KC-46 κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury. Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς κρίσιμες συνδέσεις μεταξύ γνωστών κινήσεων αεροσκαφών ανεφοδιασμού και επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων.

Η εταιρεία έκανε προβλέψεις με χρήση πληροφοριών ανοιχτού κώδικα και τεχνητή νοημοσύνη

Αναλυτές ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού μπορούσαν να παρακολουθηθούν μέσω σημάτων Automatic Dependent Surveillance-Broadcast, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό αεροσκαφών. Τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού είναι ο πιο συχνά παρακολουθούμενος τύπος στρατιωτικών αεροσκαφών.

Ωστόσο, είναι εξαιρετικά απίθανο τα βομβαρδιστικά να εκπέμπουν σήματα ADS-B κατά τη διάρκεια επιχειρησιακών πτήσεων, οπότε η εταιρεία προσπάθησε στη συνέχεια να αντιστοιχίσει τη θέση των αεροσκαφών ανεφοδιασμού με γνωστές ή υποψιαζόμενες κινήσεις βομβαρδιστικών, κάτι που είναι δύσκολο να παρακολουθηθεί. Δεν ήταν σαφές ποιος ρόλος διαδραμάτισε η τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία.

Η εταιρεία είχε προηγουμένως διεξάγει μια προσπάθεια παρακολούθησης διάρκειας ενός μήνα, η οποία χρησιμοποίησε επίσης δορυφορικές εικόνες που τεκμηρίωναν την ανάπτυξη διαφόρων στρατιωτικών πόρων των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.