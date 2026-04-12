Ο Τραμπ απειλεί ξανά «να αφανίσει το Ιράν μέσα σε μία ώρα» – Αλλά πιστεύει ότι τελικά θα πάρει αυτό που θέλει

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν με το Ιράν, επανήλθε στις απειλές. Σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News, είπε: «Θα μπορούσα να αφανίσω το Ιράν σε μία μέρα, σε μία ώρα».

Απειλές που παραπέμπουν σε εγκλήματα πολέμου

Απειλή που θύμισε την προηγούμενη, μόλις πριν από μία εβδομάδα, όταν έλεγε ότι στη λήξη του τελεσιγράφου του προς την Τεχεράνη: «Απόψε θα εξαφανιστεί ένας ολόκληρος πολιτισμός». Δήλωση που πυροδότησε αντιδράσεις και προειδοποιήσεις, καθώς αυτές οι απειλές συνιστούν δήλωση πρόθεσης για διάπραξη εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας.

Trump: I could take out Iran in one day. pic.twitter.com/8cjPuzl4vc — Clash Report (@clashreport) April 12, 2026



Και ακολούθησαν νέες απειλές για ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης.

«Το μόνο που μένει είναι το νερό τους, το οποίο δεν θα ήθελα με τίποτα να χτυπήσω», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Για την ενέργεια, είπε: «Θα μπορούσαμε να τους τα κόψουμε όλα, έτσι ώστε να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα για 10 χρόνια».

Trump: We can cut off their electricity for 10 years. pic.twitter.com/zmRGu6MgKx — Clash Report (@clashreport) April 12, 2026



Απειλές που επίσης παραπέμπουν σε εγκλήματα πολέμου.

«Θα τους χτυπήσω αν δεν εγκαταλείψουν τα πυρηνικά»

Στη συνέχεια ωστόσο, προέβλεψε ότι το Ιράν θα υποχωρήσει και τελικά θα δώσει ό,τι ζητούν οι ΗΠΑ.

Όσον αφορά τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Δεν καταλήξαμε σε συμφωνία στο σημαντικό θέμα: θέλουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. «Στις περισσότερες χώρες δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να διαθέτουν» πυρηνικά όπλα, πρόσθεσε.

Και σημείωσε: Αν η Τεχεράνη «δεν εγκαταλείψει την πυρηνική προσπάθεια, θα καταστρέψουμε ακόμη περισσότερο το Ιράν».

Maria Bartiromo: If they do not give up the nuclear effort, Will you further destruct Iran? Trump: Yeah, I will. pic.twitter.com/h32k2RWeop — Clash Report (@clashreport) April 12, 2026

Αμερικανικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Ιράν «ήρθε (σ.σ. στις διαπραγματεύσεις) σαν να είχαν χαρτιά στα χέρια τους, αλλά δεν έχουν».

«Εκβιάζουν τον κόσμο» με «νάρκες» στα Στενά του Ορμούζ, πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι έχει δώσει εντολή στο αμερικανικό πολεμικό ναυτικό να προχωρήσει σε αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, στο Fox News δεν ήταν τόσο απόλυτος όσο στις αναρτήσεις του. Εκεί δήλωνε ότι ο αποκλεισμός θα γίνει «με άμεση ισχύ».

Στη συνέντευξή του στο Fox News, αποδυνάμωσε ο ίδιος την απειλή του. Είπε ότι «θα πάρει λίγο χρόνο» για να εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό. Το οποίο προβλέπει –σύμφωνα με τον ίδιο- πλήγματα σε όσα πλοία επιχειρήσουν να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ, έχοντας πληρώσει «διόδια» στην Τεχεράνη.

Με βρετανικά ναρκαλιευτικά

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε πώς θα γίνει η «εκκαθάριση» στα Στενά του Ορμούζ, απάντησε ότι θα βοηθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Διαθέτουμε εξαιρετικά εξελιγμένα υποβρύχια ναρκαλιευτικά, τα οποία είναι τα πιο σύγχρονα και τα καλύτερα», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξή του στο Fox News.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο και μερικές άλλες χώρες στέλνουν ναρκαλιευτικά. Πολλές χώρες δεν διαθέτουν ναρκαλιευτικά», πρόσθεσε.

Θα κλείσει τα Στενά με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ…

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης την απογοήτευσή του που οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν βοήθησαν με στρατιωτικά μέσα στο άνοιγμα του Ορμούζ. Υποστήριξε όμως ότι τώρα «θα βοηθήσουν».

«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι με το ΝΑΤΟ που δεν ήρθε», είπε ο Τραμπ. Αλλά «τώρα θα έρθει και θα βοηθήσει με τα Στενά», πρόσθεσε.

Trump: NATO countries say they want to come, and they want to help with the strait, and it won’t take long to clean it out. So we’re going to clean out the strait. pic.twitter.com/3xGW30ekvm — Clash Report (@clashreport) April 12, 2026



«Δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να το καθαρίσουμε, οπότε θα καθαρίσουμε τα Στενά», είπε. Και πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι θα είναι ξανά διαθέσιμο για χρήση «σε όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

«Πολύαριθμες χώρες θα βοηθήσουν, επιβάλλουμε ολοκληρωτικό αποκλεισμό», είπε, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει πώς θα γίνει αυτό, ούτε ποιες χώρες του ΝΑΤΟ θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση αυτή.

«Είδατε τι έγινε στη Βενεζουέλα, θα είναι κάτι παρόμοιο», πρόσθεσε. Ωστόσο, στη Βενεζουέλα έδρασαν επίσης μόνες τους οι ΗΠΑ. Επίσης, η επιχείρηση για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο απέχει πολύ από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

«Ο μικρός αδερφός Μπίμπι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ισραήλ, προσωποποιώντας ωστόσο τις χώρες.

Για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ είπε: «Όπως είπε ο Μπίμπι Νετανιάχου, εμείς είμαστε ο μεγάλος αδερφός και αυτοί ο μικρός».

Για την Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Η Κίνα μπορεί να στείλει τα πλοία της στη Βενεζουέλα. Τους είπαμε: “Αγοράστε (πετρέλαιο) από τη Βενεζουέλα”».

Maria Bartiromo: You said the other day that any country that supports Iran or sends military equipment to Iran would face a 50% tariff on their products. Were you referring to China? Trump: Yes, China and potentially others. But specifically, yes, China is included. I’ve… pic.twitter.com/p8tpZ8BngN — Clash Report (@clashreport) April 12, 2026



Και στη συνέχεια, απείλησε το Πεκίνο με νέους δασμούς, αν βοηθήσει το Ιράν.