Σάββατο 11 Απριλίου 2026
11.04.2026 | 08:13
Τοπικές βροχές το Μεγάλο Σάββατο – Βελτιωμένος ο καιρός το Πάσχα
Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11 Απριλίου 2026, 12:50

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Η συζήτηση για τη σχέση της ψυχικής υγείας με την τεχνητή νοημοσύνη δεν ανήκει πια στο μέλλον. Έχει περάσει στην καθημερινότητα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε ψηφιακά εργαλεία, όχι μόνο για να αναζητήσουν πληροφορίες, αλλά και για να βρουν μια πρώτη μορφή «συνομιλίας» σε στιγμές πίεσης, μοναξιάς ή εσωτερικής σύγχυσης.

Έτσι διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο. Η τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά ένας ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στο άτομο και την αναζήτηση βοήθειας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι πρόσφατες παρεμβάσεις της Google, με την αναβάθμιση του Gemini και την ενίσχυση των μηχανισμών υποστήριξης σε περιπτώσεις κρίσης. Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη κίνηση, αλλά για μέρος μιας ευρύτερης τάσης και συγκεκριμένα της σταδιακής εισόδου της τεχνητής νοημοσύνης σε ευαίσθητους τομείς της ανθρώπινης εμπειρίας. Άλλωστε, η ίδια η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η ψυχική υγεία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας παγκοσμίως, επηρεάζοντας περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους.

Η κατεύθυνση είναι σαφής. Τα νέα συστήματα δεν περιορίζονται πλέον στην παροχή πληροφοριών. Επιχειρούν να αναγνωρίσουν ενδείξεις ψυχικής επιβάρυνσης και να οδηγήσουν τον χρήστη σε πραγματικές υπηρεσίες βοήθειας. Στην περίπτωση του Gemini, αυτό μεταφράζεται σε άμεσες παρεμβάσεις. Όταν εντοπίζονται ενδείξεις κρίσης, εμφανίζεται η ενότητα «Η βοήθεια είναι διαθέσιμη», μαζί με επιλογές άμεσης επικοινωνίας με γραμμές υποστήριξης.

Το ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο τεχνολογικό. Είναι βαθιά ανθρώπινο.

Η ψυχική υγεία δεν είναι ένα σύνολο δεδομένων που μπορεί να αναλυθεί με ακρίβεια. Είναι μια εμπειρία προσωπική, συχνά αντιφατική και δύσκολα μετρήσιμη. Και ακριβώς εδώ αναδύεται η διπλή όψη της τεχνολογίας. Από τη μία, η δυνατότητα για άμεση, προσβάσιμη και χωρίς στίγμα υποστήριξη και από την άλλη, ο κίνδυνος να απλουστευτεί κάτι που από τη φύση του δεν είναι απλό.

Οι ίδιες οι εταιρείες φαίνεται να κινούνται με προσοχή. Στην περίπτωση της Google, η συνεργασία με κλινικούς ειδικούς, ο σχεδιασμός απαντήσεων που ενθαρρύνουν την αναζήτηση βοήθειας και η αποφυγή επιβλαβών ή παραπλανητικών κατευθύνσεων δείχνουν μια προσπάθεια να τεθούν όρια. Το Gemini δεν παρουσιάζεται ως «θεραπευτής», αλλά ως ένας ενδιάμεσος που κατευθύνει τον χρήστη προς την πραγματική υποστήριξη.

Την ίδια στιγμή, γίνεται σαφές ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: χωρίς ένα ισχυρό δίκτυο ανθρώπινης φροντίδας, ακόμα και τα πιο εξελιγμένα εργαλεία έχουν περιορισμένη αξία.

Παράλληλα, αναδύονται νέες προκλήσεις. Η πιθανότητα ανάπτυξης συναισθηματικού δεσμού με ένα σύστημα (ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες) και η σύγχυση ανάμεσα σε μια «τεχνητά παραγόμενη» απάντηση και μια πραγματική ανθρώπινη σχέση δεν είναι θεωρητικά σενάρια. Είναι ζητήματα που ήδη απασχολούν.

Για τον λόγο αυτό, τίθενται συγκεκριμένα όρια. Αποφυγή ανθρωπομορφικών ρόλων, περιορισμός γλώσσας που ενισχύει την υπερβολική οικειότητα, ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των νεότερων χρηστών. Δεν πρόκειται για τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά για επιλογές που δείχνουν πόσο ευαίσθητο είναι το πεδίο.

Και κάπου εδώ ανακύπτει ένα ευρύτερο ερώτημα: ποιος θέτει τα όρια; Ποιος αξιολογεί τις επιπτώσεις; Και ποιος λογοδοτεί όταν η τεχνολογία εισέρχεται σε τόσο προσωπικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής;

Η σχέση ανάμεσα στην ψυχική υγεία και την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ούτε απλή ούτε μονοδιάστατη. Είναι μια σχέση που διαμορφώνεται αλλά και δοκιμάζεται στην πράξη. Από τη μία, η άμεση πρόσβαση σε υποστήριξη μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Από την άλλη, τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη παρουσία, τη θεραπευτική σχέση, την αίσθηση ότι κάποιος πραγματικά σε ακούει.

Και κάπου εδώ επιστρέφουμε σε ένα ερώτημα που εξακολουθεί να απασχολεί όσους παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην τεχνολογία: μπορούν τελικά οι μηχανές να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο;

Ίσως η απάντηση να μην είναι απόλυτη. Γιατί, όσο κι αν η τεχνολογία μπορεί να γεφυρώσει το κενό της άμεσης πρόσβασης και να προσφέρει μια πρώτη μορφή υποστήριξης, δύσκολα μπορεί να αγγίξει το βάθος της ανθρώπινης σχέσης, την εμπιστοσύνη, την παρουσία και την ουσιαστική κατανόηση που μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να προσφέρει.

ΑΔΜΗΕ: Νησιά και Αττική χωρίς μπλακ άουτ – Πέντε έργα ασπίδα

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Reuters: Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία – Σύνδεση με τα Στενά του Ορμούζ

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Έρευνες 10.04.26

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
AI 06.04.26

Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;
Viral 02.04.26

Μια φράουλα με πουκάμισο με βαθύ ντεκολτέ και μίνι φούστα σκύβει να σηκώσει ένα στυλό από το πάτωμα. Μια ομάδα από μπανάνες με κοστούμια την παρακολουθεί. Αυτό το βίντεο στο TikTok έχει σχεδόν 900.000 προβολές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Φάρμακα με TN 31.03.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Στράτος Ιωακείμ
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Σερβία: Τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στον αγωγό ίσως αποτελούν «ρωσική εμπλοκή», σύμφωνα με εμπειρογνώμονα
Balkan Stream 11.04.26

Πρώην Ουκρανός υποστράτηγος υποστηρίζει ότι τα 4 κιλά εκρηκτικών που βρέθηκαν στη Σερβία αποτελούσαν απόπειρα επηρεασμού των εκλογών της Ουγγαρίας από τη Ρωσία

Η μοναξιά δεν συμφέρει τις ΗΠΑ – Τρεις λόγοι που οι Αμερικανοί θα παραμείνουν στο NATO
Σκληρή βαθμολογία 11.04.26

Οι ΗΠΑ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να απαγάγουν ηγέτες κρατών, να βομβαρδίζουν χώρες, αλλά να αποχωρήσουν από την ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία του πλανήτη, το NATO, θα ήταν ίσως μια τρέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή
«Χέρια γεμάτα αίμα» 11.04.26

Η ανάρτηση στα social media επικρίνει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης της θρησκείας για την εξύμνηση του πολέμου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Κέρκυρα: «Βροχή» από μπότηδες στην πρώτη Ανάσταση – Πύλινο κανάτι έπεσε στο κεφάλι γυναίκας
Πρώτη Ανάσταση 11.04.26

Στο σημείο έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ, που βρισκόταν σε επιφυλακή δεδομένου του μεγάλου πλήθους που συγκεντρώνεται στην Κέρκυρα για το έθιμο, αλλά δεν χρειάστηκε η μεταφορά της γυναίκας σε νοσοκομείο

Σε ποια περιοχή της Κρήτης γίνεται Ανάσταση σε έξι εκκλησιές με έξι φωτιές και έξι “Ιούδες” να καίγονται
Ελλάδα 11.04.26

Στ’ Ανώγεια η βραδιά της Ανάστασης είναι ιδιαίτερη και υπάρχει κι ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των ενοριών ενώ μέρες πριν ξεκινάει η προετοιμασία

Undertourism: Η άλλη όψη του υπερτουρισμού – Προορισμοί που υπόσχονται ταξίδια με χαρακτήρα
Undertourism 11.04.26

Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ρωσική Εκκλησία: Μπότια, κρότοι, βάγια και χορωδία – Η ξεχωριστή πρώτη Ανάσταση
Μοναδική πνευματικότητα 11.04.26

Λίγο πριν από τις 9:00, κατά την πρώτη Ανάσταση, η Ρωσική Εκκλησία άρχισε να δονείται από τους κρότους που προκάλεσαν τα σπασμένα «μπότια», το ρυθμικό χτύπημα των καθισμάτων και των σκευών

Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν
Απίστευτα πράγματα 11.04.26

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Μαν αποκάλυψε ένα από τα πιο περίεργα σκηνικά που είχε με έναν συμπρωταγωνιστή της - χωρίς να κάνει γνωστό το όνομά του

Φροίξος Φυντανίδης
Η νέα ψηφιακή μάχη της LaLiga
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Συμμαχία με Fastly και κλιμάκωση στον πόλεμο κατά της πειρατεία - Τεχνητή νοημοσύνη, real-time εντοπισμός και ο κίνδυνος μαζικών μπλοκαρισμάτων

Γιώργος Μαζιάς
Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Αν δεν έχουμε έστω μια πιθανότητα για τον τίτλο, θα φύγει»
Μπάσκετ 11.04.26

Ο Ντοκ Ρίβερς παραδέχθηκε δημόσια για πρώτη φορά πως αν η ομάδα που θα φτιάξουν οι Μιλγουόκι Μπακς ενόψει της επόμενης σεζόν δεν θα είναι αρκετά καλή για να έχει ρεαλιστική πιθανότητα να διεκδικήσει τον τίτλο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αποτελέσει παρελθόν.

Χωρίς προβλήματα η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Καλή Ανάσταση! 11.04.26

Από τα δύο εθνικά δίκτυα, είχαν περάσει μέχρι χθες 100.130 αυτοκίνητα συνολικά - Από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής συνεχίζονται σε ήπιους ρυθμούς οι αναχωρήσεις των εκδρομέων για τις γιορτές του Πάσχα

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια»
Κόσμος 11.04.26

Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση κατά του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη στην κεντρική Τεχεράνη και υπέστη σοβαρά τραύματα στο ένα ή και στα δύο πόδια, σύμφωνα και με τις τρεις πηγές από το Ιράν

Νέα αποκάλυψη: «Μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa
Ελλάδα 11.04.26

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα που υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο «Βήμα», έλληνες ιδιώτες και εταιρικά σχήματα που φαίνεται να συνέδραμαν στην «εισαγωγή» της Intellexa, είχαν αναλάβει σημαντικά κρατικά έργα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην ΕΥΠ και αλλού

Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία η Εθνική πόλο
Άλλα Αθλήματα 11.04.26

Την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, στην Αλεξανδρούπολη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του World Cup.

Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
NASA 11.04.26

Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

